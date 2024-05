Met ingang van woensdag 8 mei vraagt Corendon € 15 per enkele aan reizigers die een tas of rolkoffer groter dan een kleine accessoire mee willen nemen in de cabine.

Dat schrijft De Telegraaf nadat Corendon het nieuws aan de krant bevestigde. Eerder dit jaar wijzigde Transavia haar handbagagebeleid.

Gratis

Voor reizigers die al hebben geboekt bij Corendon geldt de nieuwe regel niet. Ook reizigers die naar Curaçao vliegen of vanuit België of Duitsland vliegen hoeven niet te betalen voor een tas of rolkoffer die groter is dan een kleine accessoire in de cabine.

Stijgende kosten

“We doen dit vanwege de stijgende kosten. We willen mensen motiveren om in dat soort gevallen gewoon ervoor te kiezen een grote koffer mee te nemen in het ruim”, zo laat een woordvoerder van Corendon aan de krant weten.

Lees hier de ‘veel gestelde vragen‘ op de website van Corendon, waaronder vragen over de handbagage.