Oostdam (ANVR) bij MBO Talks: ‘Werkgelegenheid komt er echt wel weer aan’

‘Rond je studie af en als je aan de studie wil beginnen, doe dat ook, want de werkgelegenheid komt er echt wel weer aan’, dat heeft ANVR-directeur Frank Oostdam laten weten aan studenten van de opleiding Travel & Hospitality van MBO College Airport in Hoofddorp.

Oostdam was vorige week te gast bij MBO Talks, een op College Tour geïnspireerde talkshow, dat plaatsvond in het Radisson Blue Schiphol Hotel. Studenten van de opleiding Travel & Hospitality interviewen, en mogen tijdens MBO Talks vragen stellen aan, een inspirerende gasten. In vijf weken leren de studenten enkele soft skills, zoals onderzoeken, samenwerken, presenteren en feedback geven en krijgen.

Het interview werd afgenomen door Lisa Dolk, studente van de klas, die ondanks haar geringe ervaring zich een ervaren presentatrice toonde. Alle vragen waren door de klas voorbereid en werden afwisselend door de studenten en Lisa aan Oostdam gesteld, die zelf ook enkele vragen aan de studenten stelde.

Nadat de studenten eerst meer over de persoon Frank Oostdam te weten waren gekomen en hoe hij in de reisbranche terecht is gekomen, werd al snel het onderwerp ‘corona’ aangesneden. De studenten waren benieuwd wanneer Oostdam zich realiseerde dat het serieus was en ook wat het persoonlijk met hem deed. Ook wilden ze weten wat zijn rol nu precies is en hoe het is om zoveel verschillende bedrijven te moeten verenigen en vertegenwoordigen.

Ze waren vooral geïnteresseerd in de nabije toekomst en of er dan nog plek voor hen is. Daarop antwoorde hij duidelijk: ‘Ja, we gaan weer reizen en er is dan volop behoefte aan jonge, creatieve krachten die de branche weer helpen aan het draaien te krijgen. We hebben veel mensen moeten laten gaan, maar gezien de enigszins positieve ontwikkelingen denken we dat we een goede zomer tegemoet gaan. Dus rond je studie af en als je aan de studie wil beginnen, doe dat ook, want de werkgelegenheid komt er echt wel weer aan.’

