De oud-eigenaren van reisorganisatie OAD gaan in cassatie tegen de in hun ogen onjuiste en ook onvoldoende onderbouwde uitspraak van het gerechtshof Arnhem in de zaak OAD versus Rabobank.

Na zorgvuldig onderzoek en diepgaand beraad met cassatie-advocaten, curatoren en andere deskundigen, is het besluit genomen om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. De conclusie uit het vooronderzoek is eensluidend: de Rabobank heeft onnodig en welbewust het faillissement van OAD veroorzaakt door het gevraagde uitstel van vier dagen voor het voltooien van het akkoord met de Twentse investeerders te weigeren. Door het verlengen van de onhaalbare Rabo-deadline met vier dagen had OAD de door Rabobank zelf goedgekeurde oplossing kunnen voltooien en was een faillissement voorkomen. Bovendien is het oordeel van het Gerechtshof onbegrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd. De Rabobank had rekening moeten houden met de gerechtvaardigde belangen van OAD, haar 1.500 medewerkers die op straat kwamen staan en de vele tienduizenden gedupeerde reizigers.

Het cassatieverzoek zal vandaag worden ingediend bij de Hoge Raad. Cassatie-advocaat namens de voormalige aandeelhouders is mr. J.H.M. van Swaaij.