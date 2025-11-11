De commercial van Prijsvrij Vakanties is uitgeroepen tot een van de Ster Gouden Loeki Kwartaalwinnaars van het derde kwartaal. Daarmee bevestigt het merk opnieuw haar vaste plek tussen de meest geliefde reclames van Nederland, laat Prijsvrij Vakanties weten.

Prijsvrij Vakanties werd de afgelopen jaren meerdere keren uitgeroepen tot kwartaalwinnaar en stond zelfs in de finale van het jaarlijkse Gouden Loekie. De herkenbare combinatie van warmte, humor en echtheid blijft het publiek raken. “We zijn enorm trots dat onze campagnes keer op keer mensen weten te raken”, zegt Robin Koster, Director Offline Marketing bij Prijsvrij Vakanties. “Leo en Liselot zijn inmiddels onderdeel geworden van de Nederlandse tv-geschiedenis. Hun oprechtheid en plezier brengen precies over wat wij willen uitstralen: Het gevoel van samen genieten. En dat blijft succesvol.”



In de genomineerde commercial zijn Leo Alkemade en zijn dochter Liselot opnieuw te zien, dit keer op een zonnige vakantiebestemming. Hun natuurlijke chemie maakt ze tot een vertrouwd gezicht op de Nederlandse televisie. Begeleid door Alkemades eigen single “Waar je ook heen gaat”, vangen ze opnieuw het ultieme Prijsvrij-gevoel: vrijheid, ontspanning en plezier.