De nieuwste touroperator van Nederland groeit snel. Met een verdrievoudigde omzet in januari en het live gaan van Apollo Partner Web voor reisagenten – versterkt Apollo Reizen haar positie op de Nederlandse markt.

Apollo Reizen is niet alleen de nieuwste touroperator van Nederland, maar ook een pionier op de markt als het gaat om op maat gemaakte vakantiebelevenissen. De expertise van de touroperator in zowel sportreizen als concept hotelervaringen heeft Apollo al jarenlang een van de meest populaire spelers op de Scandinavische markt gemaakt – en nu versterken ze hun positie in Nederland nog eens extra.

In januari verdrievoudigde de omzet van Apollo Reizen ten opzichte van de maand ervoor. Nu gaat de touroperator ook live met Apollo Partner Web welke het mogelijk maakt voor lokale reisbureaus en agenten om klanten direct in te boeken – en opent zo de deur voor zowel nieuwe partnerschappen als nieuwe klanten.

“Aangezien reisbureaus een belangrijke rol spelen op de Nederlandse markt, zijn we enorm blij dat we dit eindelijk hebben kunnen realiseren. Nu kunnen we hen een full-service oplossing bieden met een volledig ontwikkeld boekingssysteem, Apollo Partner Web, en niet in de laatste plaats persoonlijke ondersteuning vanuit ons Contact Center in Amsterdam”, zegt Robbin de Waal, persvoorlichter bij Apollo.

De grootste kracht van Apollo Reizen ligt in het brede portfolio van de touroperator en de toewijding aan hotelervaringen op maat. Onder het merk Apollo Sports biedt de touroperator sportvakanties en sporthotels – voor zowel topsporters, soloreizigers als actieve gezinnen.

Daarnaast heeft Apollo Reizen zes verschillende hotelconcepten aangepast aan diverse levensfasen en voorkeuren onder de paraplu ‘Apollo Mondo'”‘. Hier vind je alles van eersteklas familiehotels waar alles is aangepast voor vakanties met kinderen, tot prachtige designhotels, hotels voor volwassenen en hotels met een duidelijk lokaal tintje.

“De Mondo hotels zijn veruit onze populairste hotels; maar liefst 50% van onze gasten kiest voor een verblijf in een van deze hotels. Een van de leukste aspecten van Apollo Partner Web die nu live gaat, is dat al deze producten ook direct via de reisbureaus beschikbaar zullen zijn,” zegt de Waal.

Bij Apollo Reizen kun je kiezen uit zowel complete pakketreizen als flexibele oplossingen met lijnvluchten. Persoonlijke service wordt altijd geboden, zowel op de bestemming als via ons lokale contactcenter in Amsterdam.