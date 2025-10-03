Afgelopen dinsdag vertrok een enthousiaste groep van 20 reisagenten per Eurostar richting Parijs voor Expeditie Parijs. De timing was perfect: onder een stralende zon gingen de deelnemers op pad om diverse opdrachten in de stad uit te voeren, in hun eigen volgorde en tempo. Het doel was duidelijk: zoveel mogelijk punten verzamelen om uitgeroepen te worden tot Expeditie-winnaar van de dag en zo hun Sunair-Parijs-kennis te vergroten.

Tijdens de heenreis deelde Ali Taspinar (Eurostar) zijn expertise over de trein en beantwoordde hij vragen van de reisagenten. In Parijs werden Sunair-hotels bezocht, bezienswaardigheden verkend, terrasjes getest en opdrachten volbracht. Caroline Bik (NS International) en Marja Bouwmeester (Sunair Vakanties) vormden de jury en beoordeelden op de terugweg alle ingeleverde opdrachten.

Als verrassing bracht Marja mooi nieuws: bij nieuwe boekingen met vertrek vanaf 1 november 2025 ontvangen klanten gratis fietshuur voor een hele dag in Parijs. Net als bij de overige gratis extra’s van Sunair wordt dit automatisch aan de boeking toegevoegd. Een waardevolle toevoeging aan het aanbod voor deze bestemming.

De dag werd feestelijk afgesloten met de bekendmaking van de winnaars: Arlette en Melanie van VakantieXperts Estee. Een welverdiende titel na een actieve en inspirerende dag in de Lichtstad.