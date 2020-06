Reisbureau Friesland meldt faillissement

“Met pijn in ons hart moeten wij jullie mededelen dat vandaag het faillissement voor ons reisbureau is uitgesproken (vestiging Harlingen én vestiging Bolsward)”, dat meldt het team van Reisbureau Friesland.

“Tot voor kort hadden wij niet kunnen bedenken dat dit ons zou overkomen want tot begin maart waren wij een gezond bedrijf met nog veel toekomstplannen! Maar toen was daar ineens Corona en niemand van ons had kunnen bedenken wat voor impact deze crisis zou hebben”, zo staat te lezen op Facebook.

Het team laat tevens weten dat het sinds maart elke dag druk bezig is geweest om reizen om te boeken of te annuleren. “Echter kwamen er (vrijwel) geen nieuwe boekingen binnen. Ook hebben wij bijna alles wat we in 4 a 5 maanden vóór Corona hebben geboekt, weer moeten terugbetalen aan onze klanten. Wij konden dit gevecht tegen Corona dus onmogelijk nog winnen…”

“Het doet ons onnoemlijk veel verdriet dat hier ons avontuur stopt. Dat we niet verder kunnen met datgene wat wij het liefste doen en dat wij nu niet meer uw droomreis mogen verwezenlijken. De komende periode zullen wij u, zoals altijd, nog te woord staan en ontzorgen waar mogelijk. De deuren blijven voorlopig nog voor u open tijdens kantooruren. Onze klanten met een lopende reservering of een Corona voucher ontvangen in de loop van volgende week meer informatie over de afhandeling hiervan via het SGR.”

