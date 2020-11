Reisorganisatie vraagt met knuffels aandacht voor begeleide vakanties

Stichting Tendens Vakanties springt zaterdag 7 november op de fiets om knuffels naar haar vakantiegangers met een verstandelijke beperking te brengen. Met de jubileumactie ‘GEEF EEN KNUFFEL’ vraagt de reisorganisatie aandacht voor de toekomst van begeleide vakanties, die door corona op het spel komen te staan.

Zaterdag, de dag van het 25 jaar bestaan van de stichting, worden 750 pluche bijenknuffels – verspreid over Nederland – uitgefietst. De eerste knuffel wordt door directeur Joost Bekkers in Oosterbeek afgeleverd. Wat een feestjaar had moeten worden werd het jaar van corona en alle zomervakanties moesten worden afblazen. Ook de wintervakanties gaan naar alle waarschijnlijkheid niet door. De reisorganisatie, afhankelijk van reisgelden, komt nu voor grote uitdagingen te staan.

“Onze missie als reisorganisatie is kleinschalige begeleide vakanties organiseren met veel aandacht voor de persoonlijke wensen en (zorg)behoeften van onze vakantiegangers”, vertelt Joost Bekkers, directeur van Tendens Vakanties. “Samen activiteiten ondernemen, nieuwe ervaringen opdoen en vriendschappen aangaan zorgen ervoor dat de leefwereld van mensen met een beperking vergroot wordt. Ook nemen wij tijdelijk de zorg uit handen waardoor een mantelzorger of begeleider even kan opladen. Daarmee hebben wij als stichting een maatschappelijke functie. Wij willen er dan ook alles aan doen om begeleide vakanties in de toekomst mogelijk te blijven maken”, aldus Bekkers.

De stichting bedacht daarom de actie ‘GEEF EEN KNUFFEL voor nu en voor de toekomst. “Een jubileumactie in teken van positiviteit, verbondenheid en perspectief. Onze vakantieganger staat centraal. Wij geven hen een symbolische knuffel. Om te laten weten dat er aan hen gedacht wordt en dat wij er alles aan doen om de vakanties ook in de toekomst weer mogelijk te maken.” De knuffel is een miniatuur van de vakantiemascotte van Tendens Vakanties.

