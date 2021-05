Relaxen onder een palmboom op het strand? Het kan in Denemarken!

Je verwacht het niet, maar het strand van Frederikshaven biedt haar strandgasten ieder jaar een exotische beleving door de palmbomen. Vandaag zijn ongeveer 125 palmbomen uit hun winterstalling gehaald en naar het strand verplaatst voor het nieuwe zomerseizoen.

Het idee ontstond in 2004 bij twee medewerkers van de Groendienst in de gemeente Frederikshavn. De gemeente had al ervaring met het beheren van exotische planten, maar wilde de opgedane kennis uitbreiden door ook het strand van exotische varianten te voorzien. In het begin werd dit idee niet echt enthousiast ontvangen, maar mettertijd zag men in hoe dit bijdroeg aan het lokale toerisme en de bekendheid van de regio als strandbestemming.

‘Palmestranden’ is tegenwoordig een populaire toeristische trekpleister, geschikt voor iedereen. Het strand is ondiep en loopt geleidelijk uit in zee, waardoor het met name voor kinderen ideaal is om in te spelen. In totaal zijn er ongeveer 300-400 palmbomen verspreid over de gemeente Frederikshavn. Op het strand zelf zijn dit er tussen de 110 en 135 palmbomen. In de wintermaanden krijgen de palmbomen een eigen plekje in de speciaal hiervoor ontworpen kas.

Reisadvies Denemarken

Wie eenmaal naar Frederikshaven is gereisd en er heeft genoten van de palmbomen en het strand kan van daaruit (normaal gesproken) bijvoorbeeld zijn reis vervolgen naar Noorwegen of Zweden. Op dit moment is het niet mogelijk om van Denemarken naar Zweden te reizen, zo schrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken in haar reisadvies voor Denemarken. Verder moeten Nederlanders op het vliegveld van Denemarken bij aankomst een sneltest doen. Ook moeten alle reizigers bij aankomst in Denemarken tien dagen in quarantaine. Na een verblijf in Denemarken moeten Nederlanders bij terugkeer in Nederland tien dagen in quarantaine. Op dag vijf van de quarantaine is het mogelijk om je bij de GGD te laten testen. Als deze test negatief is, eindigt de quarantaineperiode.

