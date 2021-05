Center Parcs opent vakantiepark in Nordborg (Denemarken)

Center Parcs breidt haar vakantieparken in Europa uit met een nieuw park in Scandinavië. Het vakantiepark wordt gebouwd in Nordborg op het Zuid-Deense eiland Als en biedt straks ruimte aan 440 cottages, met een mogelijkheid tot uitbreiding naar 700 cottages. Center Parcs opent naar verwachting in 2024 de deuren van het nieuwe park.

Center Parcs exploiteert op dit moment 28 vakantieparken in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Naast het park in Denemarken wil Center Parcs op termijn nog vier andere parken openen. Het Deense vakantiepark wordt ontwikkeld door Linak en de Bitten & Mads Clausen Foundation; de exploitatie is in handen van Center Parcs Europe. “We zijn onze partners Linak en de Bitten & Mads Clausen Foundation erg dankbaar voor de mogelijkheid om dit prachtige park met uitzicht op de Baltische Zee te exploiteren. We zien er naar uit om onze activiteiten uit te breiden naar de recreatiesector in Scandinavië en onze gasten te verrassen met ons gevarieerde aanbod van faciliteiten en activiteiten”, vertelt Olivier Garaïalde, CEO van Center Parcs Europe. “Bij de bouw van dit vakantiepark ligt onze focus op een duurzaam vakantieconcept, waarbij we er naar streven dat de bouw van cottages en faciliteiten een zo klein mogelijke impact heeft op de omringende natuur. Daarnaast zullen typische Deense elementen in de architectuur en het design onderdeel zijn van het vakantiepark. Alle faciliteiten uit ons aanbod zijn vanaf 2024 het hele jaar door beschikbaar voor alle leeftijdsgroepen: van jong tot oud.”

Linak-eigenaar Bent Jensen en Bitten & Mads Clausen Stichtingsvoorzitter Peter Mads Clausen: “We zijn blij te kunnen investeren in de verdere ontwikkeling van de regio waar ons hoofdkantoor is gevestigd en waar ons bedrijf groot is geworden. Ook verheugen we ons op onze samenwerking met een toonaangevende speler als Center Parcs Europe.”

“Nordborg – gelegen aan de Baltische kust van Jutland nabij de Duits-Deense grens – is de ideale plek voor ons eerste vakantiepark in Denemarken en Scandinavië. Behalve bezoekers uit Duitsland en Denemarken kunnen óok gasten uit Noorwegen, Zweden en Nederland hier straks genieten van een heerlijke vakantie. Dat sluit mooi aan bij de opgaande trend, Nederlanders die vakantie vieren in Denemarken”, zegt Frank Daemen, algemeen directeur van Center Parcs Duitsland en Scandinavië. “Wij geloven dat dit nieuwe park, met het strand op een steenworp afstand en een ruim aanbod van indoor en outdoor activiteiten, waaronder allerlei watersporten, een verrijking zal in dit prachtige kustgebied aan de Oostzee.”

650 miljoen in bestaande parken

Naast in nieuwe parken wordt er momenteel een grootschalig vernieuwingsprogramma doorgevoerd voor bestaande parken in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk. In totaal wordt 650 miljoen euro geïnvesteerd. In Nederland zijn Center Parcs Port Zélande en Park Zandvoort inmiddels volledig vernieuwd. Center Parcs De Eemhof en Het Heijderbos bevinden zich in een afrondende fase. Naast alle cottages worden ook de centrale voorzieningen uitgebreid met bijvoorbeeld nieuwe kinderspeelwerelden, glijbanen en andere waterattracties in de Aqua Mundo subtropische zwembaden en buitenactiviteiten.

