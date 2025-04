Hubby eSIM en de Jong Intra Vakanties werken samen om de ervaring van de Nederlandse touroperatorklanten te verbeteren en hun reizen nog zorgelozer te maken.

Vanaf nu kunnen klanten van de Jong Intra Vakanties in meer dan 200 landen en regio’s gebruik maken van mobiel internet via de eenvoudig te installeren en te gebruiken app van Hubby. Reizigers krijgen drie gratis gigabytes wanneer ze hun reis buiten de EU boeken bij de touroperator.

Tot de voordelen van Hubby’s connectiviteitsoplossing behoren datadiensten die worden aangeboden tegen lokale tarieven, die 98% goedkoper zijn dan roamingtarieven. Hubby’s eSIM’s zijn deelbaar en ideaal voor gezinnen of groepen die samen reizen. Bovendien hebben klanten internettoegang via hun gewone mobiele nummer.

“Reizen moet gaan over ontdekken en ontspannen, niet over internetverbinding”, zegt Maaike van der Windt, directeur van de Jong Intra Vakanties. “Met de toevoeging van eSIM’s aan onze pakketreizen buiten de EU zorgen we ervoor dat onze reizigers zich volledig kunnen richten op het maken van mooie herinneringen. De eSIM’s zijn beschikbaar voor klanten die rechtstreeks boeken, maar ook voor klanten die bij een van onze retailpartners hebben geboekt.”

“In een tijd waarin reizigers 24 uur per dag connectiviteit eisen en het hebben van een betrouwbare en betaalbare internetverbinding een commodity is geworden, gaat De Jong Intra Vakanties met zijn tijd mee” – zegt Thijs van der Wijk, oprichter van Hubby eSIM. “Mobiel internet is net zo essentieel als het inpakken van je koffer, en samen zorgen we ervoor dat alle klanten van de Jong Intra Vakanties goed voorbereid op reis gaan!”