Schiphol: winkelen kan vanaf nu al thuis of onderweg naar de luchthaven

Reizigers kunnen vanaf nu thuis of onderweg naar de luchthaven al beginnen met winkelen op Schiphol. Schiphol start in samenwerking met partners Schiphol Airport Retail (SAR) en Kappé een zogenoemde Click & Collect pilot die het mogelijk maakt om online producten te bekijken en te reserveren. Zo kunnen reizigers zich al thuis oriënteren op het winkelaanbod.

Op Schiphol.nl wordt een selectie van de producten uit de winkels na de securitycontrole getoond. Op dit moment betreft die selectie parfum, zonnebrillen, cosmetica, drank en chocolade. Reizigers kunnen tot twee uur voor vertrek hun producten online bestellen onder vermelding van hun vluchtinformatie. In de orderbevestiging staat waar ze de bestelling kunnen ophalen. Klanten rekenen pas af in de winkel. De winkels van SAR en Kappé in Lounge 1,2,3: “Liquor, Tobacco & Chocolates”, “ Perfumes & Cosmetics”, fungeren als ophaallocatie.

“We zien in onze reizigersonderzoeken terug dat consumenten het prettig vinden om zich online te kunnen oriënteren op het winkelaanbod op Schiphol. We spelen hiermee in op de behoefte van consumenten om via meerdere kanalen bediend te worden. Daarnaast kijken we tijdens de pilot natuurlijk of dit bijdraagt aan het bieden van gemak en een zorgeloze reis via onze luchthaven”, aldus Wieke Vrielink, Sr. Manager Marketing & Customer Experience bij Amsterdam Airport Schiphol.

