Voor reizigers die het Caribische paradijs – niet voor niets ‘The friendly island’ genoemd – op hun eigen tempo willen ontdekken, is St. Maarten de ideale bestemming. Het eiland combineert parelwitte stranden, weelderige natuur, rijke cultuur en culinaire hoogtepunten, waardoor je stap voor stap kunt genieten van alles wat het eiland te bieden heeft.



Slow travel draait hier om bewust ontdekken, tijd nemen en elk moment volledig beleven. Ideaal voor gezinnen en zomervakantiegangers, gezien in de maanden juni tot augustus accomodaties vaak voordeliger zijn dan in het hoogseizoen, terwijl het weer perfect blijft.

Met 37 paradijselijke stranden heeft St. Maarten voor ieder wat wils. Great Bay Beach, vlakbij Philipsburg, is perfect te combineren met een wandeling over de Boardwalk, een gelato of een middagje shoppen. Voor wie meer rust zoekt, zijn Guana Bay en Geneve Bay ideaal: een korte wandeling leidt naar natuurlijke poelen waar je in alle rust kunt zwemmen, omringd door tropische begroeiing. De heuvels van het eiland zijn begroeid met jungle, geurige struiken en cactussen, ideaal voor korte hikes, terwijl je onderweg de nationale vogel, de bruine pelikaan, spot.

Waterliefhebbers kunnen het kristalheldere water op een ontspannen manier ontdekken. Kajakken of suppen in Simpson Bay Lagoon biedt een rustige ervaring langs inhammen en zandstranden, terwijl iets uitdagendere golven bij Pinel Island een sportieve twist geven. Zeilliefhebbers kunnen hun tempo zelf bepalen: huur een catamaran of een zeilboot in Simpson Bay of Great Bay, of beleef de spanning van de wereldberoemde Heineken Regatta van 5-8 maart.

Tijdens de 55e editie van Carnaval (21 april–5 mei) wordt het eiland 31 dagen lang een bruisend paradijs. Bewonder de verlichte Grand Parade op 1 mei, geniet van de teruggekeerde French-Dutch Unity Jump-Up, of bezoek één van de twaalf culturele avonden met lokale muziek, folklore en gastronomie. Tussendoor proef je in Carnival Village lokale lekkernijen zoals gegrilde vis en Johnny cakes, of plan een bezoek aan Fort Amsterdam. Carnaval is diepgeworteld in het eilandleven van St. Maarten en biedt een unieke kans om de geschiedenis, tradities en saamhorigheid van het eiland op een bijzondere manier te ervaren.

St. Maarten staat bekend als de Culinary Capital of the Caribbean, met meer dan 400 restaurants en een mix van Europese, Caribische, Afrikaanse en Aziatische invloeden. Tijdens St. Maarten Flavors in juni geniet je op gastronomisch niveau van lokale en internationale gerechten. Neem de tijd om elk gerecht, elke geur en elk uitzicht bewust te beleven, van strandrestaurants zoals Kalatua Beach tot fine dining in Emilio’s bij Rainforest Adventures.

Wie het eiland verder wil ontdekken, kan gebruikmaken van island hopping: korte overtochten naar Saba, St. Eustatius, Anguilla en St. Barths maken het mogelijk om meerdere eilanden in rustig tempo te ervaren, zonder lange reistijden. Ook vanaf de Franse kant zijn de eilanden Pinel en Tintamarre binnen vijftien minuten te bereiken.

St. Maarten bewijst dat slow travel in het Caribisch gebied niet alleen mogelijk is, maar ook onvergetelijk. Het is een plek waar je tijd hebt om te zwemmen, wandelen, proeven, luisteren, kijken en ontspannen.