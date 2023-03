Studiereis van ReisCreaties naar Malta groot succes

Deel dit artikel

Een groep ZRA’s van ReisCreaties en reisagenten van Pelikaan Reisbureaus vlogen onlangs met Air Malta naar het zonnige Malta. Bij aankomst werd de groep zeer hartelijk ontvangen door een ervaren gids van Visit Malta. Zij bracht de groep vijf dagen lang interessante weetjes bij en liet hen de mooiste plekken van het eiland zien.

De diversiteit van Malta

Tijdens de studiereis hebben de ZRA’s en reisagenten een goed beeld van Malta gekregen. “Het is een mooie, zonnige bestemming die veel te bieden heeft qua cultuur en natuur en zowel geschikt is voor jongeren (uitgaan), gezinnen als stellen die Malta willen ontdekken”, aldus ZRA Sieds van der Veen. Om tot die conclusies te komen werd het hele eiland ontdekt. Diverse hotels werden bezocht, evenals de vissersplaats Marsaxlokk, de middeleeuwse plaatsjes Mdina en Victoria en hoofdstad Valletta. Het zandstrand van Golden Bay, de zoutpannen van Qbajjar, de Mixta Cave grot en de welbekende Blue Grotto zijn prachtige natuurverschijnselen. Uiteraard mochten verschillende activiteiten niet ontbreken. Op de wijnboerderij van Meridiana Wine Estate werd een Sip & Paint experience georganiseerd en werd er gekookt en gegeten tijdens een mediterrane kookworkshop op het eiland Gozo.

Positieve feedback

De studiereis naar Malta kwam tot stand door de intensieve samenwerking tussen ReisCreaties en Visit Malta. Dat leverde een studiereis op met mooie recensies van de ZRA’s en reisagenten. Enkele reacties: “Een eiland om te ontdekken! Compact, waardoor je eenvoudig op één dag zon, zee, cultuur, relaxen, lekker eten en een heerlijke sfeer eenvoudig combineert”, vertelt Martine Snoek. Stijn Jansen vult aan: “Malta heeft mij positief verrast. Het is een perfecte bestemming om in het voor- en najaar een paar dagen een relaxte trip te maken met een mooie mix van zon, cultuur en lekker eten. Vergeet zeker niet om ook een dagje Gozo in je reis op te nemen.”

Waardevolle kennisdeling

Voor het eerst waren ook de reisagenten van Pelikaan Reisbureaus aanwezig bij een studiereis van ReisCreaties. Nadat de reisagenten al meededen met de jaarlijkse informatiebijeenkomst, was een gemengde studiereis dus een logische vervolgstap. Cindy van Turnhout van Pelikaan Reisbureau Zevenbergen: “Ik heb een goede indruk gekregen van wat de ZRA’s doen. Door de diversiteit van afdelingen (lees: ZRA’s, reisagenten en iemand van de afdeling marketing) heeft iedereen veel van elkaar kunnen leren.” Renata de Simone, coördinator van ReisCreaties vertelt hierover: “Naast Malta ontdekken is het goed te zien dat onze ZRA’s en reisagenten ervaringen met elkaar delen en tips geven om hun klanten nog beter te bedienen. Ook vanuit ReisCreaties zelf is er een meeting georganiseerd. Dit wordt door iedereen als zeer waardevol ervaren en geeft weer richting voor de toekomst welke we samen tegemoet gaan”.

Auteur Arjen Lutgendorff