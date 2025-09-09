Op donderdag 4 september kwamen de Nederlandse en Belgische Travel Counsellors samen in Van der Valk Hotel Breukelen voor de TC Partner Dag. Deze jaarlijkse bijeenkomst stond volledig in het teken van inspiratie, kennisdeling en netwerken met belangrijke samenwerkingspartners.

Tijdens het programma presenteerden diverse partners hun producten en toekomstige plannen. Onder de deelnemers waren onder meer &Olives Travel, KLM Royal Dutch Airlines, Anemos Luxury Grand Resort, Nordic, Transavia, GlobalActive travel marketing, Sandals & Beaches Resorts, AirBaltic, LionsDive Beach Resort, Turismo de Tenerife, Holiday Extras en Inside Travel (Inside Japan & Inside Asia). Na iedere presentatie was er ruimte voor vragen, waardoor de reisadviseurs direct in gesprek konden gaan met de experts.

Aan het einde van de dag maakten de Travel Counsellors kans op mooie prijzen, beschikbaar gesteld door de aanwezige partners. Aansluitend werd er gezellig geborreld, een ideale afsluiter van een geslaagde dag vol waardevolle ontmoetingen en netwerkmogelijkheden tussen de Travel Counsellors en leveranciers.Travel Counsellor

Paul de Roo, Partnership Relations vertelt:

“Gebaseerd op de pijlers ‘Inspireer, Informeer en Connect’ kijken we terug op een geslaagde TC Partner Dag. In een wereld die voortdurend verandert, maken wij samen met onze (lokale) partners het verschil. De TC Partner Dag benadrukt opnieuw de kracht van duurzame relaties en samenwerking. Onze Travel Counsellors worden geïnspireerd en geïnformeerd door experts met praktijkervaring en lokale partners die weten wat hun bestemming uniek maakt.”

Carmen Vissers (Travel Counsellor) vult aan:

“Ik kom ieder jaar graag naar de TC Partner Dag. Het is een dag vol inspiratie, waardevolle updates én fijne ontmoetingen met leveranciers en collega Travel Counsellor.