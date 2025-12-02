Sunair Vakanties trekt in december het land in met de Sunair Champagne Run. Tussen woensdag 3 en woensdag 17 december aanstaande gaan Marc van Amsterdam, Jan Bert Wissink en Marja Bouwmeester eropuit om zo’n honderd reisbureaus te bezoeken en blij te maken met een bruisende fles Piper Heidsieck.

“Vorig jaar hebben we met veel plezier een champagneborrel georganiseerd op ons kantoor in Alphen aan den Rijn om ons 2- jarig jubileum te vieren. Hiermee zijn we een nieuwe weg in geslagen, en daar willen we door de Sunair Champagne Run een vervolg aan geven”, aldus Marc van Amsterdam. “De 100 beste boekende reisbureaus uit boekjaar 2025 worden bezocht en samen blikken we terug en kijken we vooruit. Een feestelijke fles champagne laten we achter om met het eigen team, rond de feestdagen, te proosten op een nieuw Sunair-reisjaar.”



“Een beter moment om onze beste klanten te verrassen met champagne is er niet, want op deze manier genieten alle collega’s mee”, zegt Jan-Bert Wissink.

Natuurlijk komen ook de zelfstandige reisagenten aan bod. Voor hen houdt Sunair op drie plekken in het land een gezellige borrel. De start is op 9 december op het Sunair kantoor in Alphen aan den Rijn, op 13 januari bruist de borrel in Groningen voor de noord/oostelijke regio en op 20 januari wordt het glas geheven in Eindhoven voor de meer zuidelijke regio’s. Hiervoor ontvangen de betreffende ZRA’s een persoonlijke uitnodiging.

“We hebben veel zin om het land in te gaan en iedereen te zien en blij te maken met een bezoek. Er staat weer een mooie boekjaar te wachten op ons allemaal en naast champagne nemen we natuurlijk ook de nieuwe brochures mee”, zegt Marja Bouwmeester.