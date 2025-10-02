Er is weer een nieuwe maand aangebroken en dat betekent dat Sunair Vakanties opnieuw met de Stad van de Maand komt. Dit keer zijn dat er maar liefst twee: Sunair’s Steden van de Maand oktober 2025 zijn London en Praag.

Praag

Praag is een stad die meteen een vleugje magie oproept. De Karelsbrug, met zijn rij aan oude heiligenbeelden, verbindt de twee oevers van de Vltava en vormt het perfecte decor voor een ochtendwandeling. In de historische binnenstad trekt het Astronomisch Uurwerk elke uur nieuwsgierige blikken, terwijl smalle straatjes leiden naar levendige pleinen vol cafés en terrassen. Boven de stad prijkt de Praagse Burcht, een imposant complex waar de gotische torens van de Sint-Vituskathedraal hoog bovenuit steken. Ook de Joodse wijk Josefov vertelt zijn verhalen, met eeuwenoude synagogen en een unieke begraafplaats. Wie even wil ontsnappen aan de drukte, vindt rust in de groene paleistuinen of in de kleurrijke Gouden Straat, waar de tijd lijkt stil te staan.

Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Praag dan krijgt hij/zij het volgende erbij:

– Bierproeverij ter waarde van €10 per persoon

– Riviercruise + 24 uur hop on hop off ter waarde van €36 per persoon

– Capitool Top 10 Stadsgids ter waarde van €15

London

Londen bruist van energie en geschiedenis tegelijk. De iconische Tower Bridge en de majestueuze Tower of London vertellen verhalen van eeuwenoud koningschap, terwijl langs de rivier de moderne skyline van The Shard en de City schittert. Op Trafalgar Square en Piccadilly Circus voel je het hart van de stad, met straatartiesten, winkels en levendige cafés. Het British Museum en de National Gallery bieden een schat aan kunst en cultuur, terwijl Hyde Park en de Royal Botanic Gardens een groene ontsnapping bieden midden in de stad. En vergeet niet de charmante wijkjes zoals Notting Hill en Covent Garden, waar markten, boetiekjes en gezellige pubs Londense charme in elke hoek uitstralen.

Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Londen dan krijgt hij/zij het volgende erbij:

– City Cruise ter waarde van €14 per persoon

– Changing of the Guard Walking Tour ter waarde van €18 per persoon

– Capitool Top 10 Stadsgids ter waarde van €15