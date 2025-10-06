Een reisbureau runnen én leven met Multiple Sclerose (MS): voor Suzanne van den Bergen (Suus Travel) is het dagelijkse realiteit. Ondanks haar lichamelijke beperkingen laat ze zien dat ondernemen met een chronische ziekte niet alleen mogelijk is, maar ook succesvol kan zijn. Travelpro is benieuwd naar haar inspirerende verhaal.

Suzanne: “Ik werk inmiddels ruim negen jaar in de reisbranche als ZRA. In die tijd heb ik een trouwe klantenkring opgebouwd die vooral mijn persoonlijke service en betrokkenheid waardeert”, laat Suzanne weten aan Travelpro.

Wanneer heb je de diagnose gekregen en was je toen al werkzaam als ZRA?

“De diagnose MS kreeg ik in mei 2024. Op dat moment werkte ik dus al als zelfstandig reisagent. Agressieve schubs (MS-aanvallen), de eerste in januari 2024, waren enorm zwaar en beangstigend. Deze ontnamen grotendeels mijn zicht en vermogen om te lopen. Met pijn in het hart heb ik daardoor enkele maanden noodgedwongen mijn bedrijf moeten sluiten. Met heel veel vechtlust, doorzettingsvermogen en de nodige revalidatie wilde en ging ik door. Ik heb op eigen kracht mijn bedrijf door de coronapandemie getrokken en ik weigerde te accepteren dat MS hier alsnog een stokje voor zou steken. Daarbij heb ik ontzettend veel steun en medewerking gekregen van The Travel Club, waarbij ik ben aangesloten. Het ondernemerschap gaf me uiteindelijk de ruimte om mijn werk in te richten op een manier die bij mijn nieuwe situatie past.”

Welke concrete aanpassingen in je bedrijfsvoering hebben daarbij het grootste verschil gemaakt?

“De belangrijkste aanpassing is dat ik heel bewust keuzes maak in wat ik wel en niet doe. Zo richt ik me vrijwel volledig op busreizen en specifiek maatwerk en pakketten die ik goed ken, met name Disneyland Paris, waardoor ik efficiënter werk. Daarnaast plan ik mijn werkdagen zorgvuldig rond mijn revalidatie, ziekenhuisbezoeken en noodzakelijke rustmomenten. Automatisering en duidelijke communicatie met mijn klanten helpen enorm om mijn energie te bewaren.”

Hoe zorg je ervoor dat kwaliteit en service op hoog niveau blijven, terwijl je bewust keuzes moet maken in wat je wel en niet doet?

“Door eerlijk te zijn tegen mezelf en mijn klanten. Ik kies voor kwaliteit boven kwantiteit. Dat betekent dat ik liever iets minder boekingen aanneem, maar wel de tijd en aandacht kan geven die mijn klanten verwachten. Dat persoonlijke contact en betrokkenheid geeft veel meer voldoening dan ‘massa draaien’. Het feit dat ik ondanks mijn MS op deze manier midden in de maatschappij kan blijven ‘staan’ is ontzettend waardevol.”

Breng je nieuwe klanten direct op de hoogte van je persoonlijke situatie?

“Niet altijd meteen, dat hangt van de context af. Als het relevant is om uit te leggen waarom ik bepaalde keuzes maak in mijn bedrijfsvoering, dan deel ik het wel. Vaak waarderen klanten die openheid enorm en voelen ze zich daardoor juist extra verbonden met mij en mijn bedrijf. Op mijn socialmediakanalen schrijf ik hier wel over, omdat ik het belangrijk vind om eerlijk en transparant te zijn en zo ook herkenbaarheid en vertrouwen op te bouwen.”

Zijn er bepaalde vooroordelen die je weg wil nemen?

“Ja. Veel mensen denken dat een chronische progressieve ziekte als MS automatisch betekent dat je ineens minder goed of minder professioneel bent. Dat klopt niet. Ik werk dan misschien wel anders dan vroeger, maar de service en kwaliteit blijven hetzelfde, soms zelfs beter, omdat ik gedwongen ben nóg bewuster en klantgerichter te werken. Dit is win-win voor zowel mijzelf als mijn klant.”

Zelfstandig ondernemerschap geeft volgens jou meer mogelijkheden dan werken in loondienst. Welke lessen kunnen andere reisprofessionals hieruit trekken?

“Dat je zelf de regie kunt nemen. Ondernemerschap geeft je de vrijheid om je werk op je eigen manier in te delen, zodat het past bij jouw sterke punten en privéleven. Dat geldt niet alleen bij ziekte, maar eigenlijk voor iedereen die balans zoekt tussen werk en energie.”

Social media speelt een belangrijke rol in je bedrijf. Kan je toelichten hoe?

“Social media is mijn belangrijkste etalage. Ik kan er mijn eigen creativiteit in kwijt en bereik er klanten mee die anders nooit van Suus Travel gehoord zouden hebben. Het is laagdrempelig, persoonlijk en kostenefficiënt, precies wat bij mij en mijn klantenkring past.”

Boek

Naast haar onderneming werkt Suzanne momenteel ook aan een boek. Daarin schrijft ze openhartig, met humor, kwetsbaarheid en relativering over leven en ondernemen met MS. “Het schrijven helpt me niet alleen mijn verhaal te delen, maar ook anderen te laten zien dat je ondanks beperkingen nieuwe wegen kunt bewandelen.”

Welke inzichten daaruit zijn ook relevant voor collega’s zonder chronische ziekte?

“Een belangrijk inzicht is dat je als ondernemer niet alles hoeft te doen. Dat gaat je gegarandeerd vroeg of laat opbreken. Focus op wat bij je past en waar je energie van krijgt. Durf keuzes te maken en blijf relativeren, ook als het tegenzit. Die lessen zijn universeel, niet alleen voor ondernemers met een beperking.”

Wanneer komt het boek uit en waar kunnen collega’s het boek vinden?

“Het boek is nog in ontwikkeling, maar mijn streven is om het eind dit jaar uit te brengen. Zodra het verschijnt, zal ik het via mijn socialmediakanalen en mijn website aankondigen. Collega’s kunnen het daar eenvoudig vinden.”