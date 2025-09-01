Van kitesurflerares in Zuid-Afrika tot oprichter van Jouw Afrika Reis: Tessa de Bruijn gaat geen uitdaging uit de weg. En daar komt een nieuw hoofdstuk bij: deelname aan Kamp Van Koningsbrugge in de jungle van Suriname. Wie is Tessa? Waar komt haar passie voor reizen vandaan? En hoe bereid je je voor op zo’n ongekende fysieke en mentale uitdaging? We vragen het Tessa zelf.

Waar komt jouw passie voor reizen vandaan?

“Vanaf dat ik vier jaar oud was, zei ik al tegen mijn ouders: ‘Ik ga op reis’. En die passie om de wereld te ontdekken is altijd gebleven. Toen ik 21 was, gaf ik kitesurfles over de hele wereld, waaronder in Zuid-Afrika. Ik raakte zo geobsedeerd door reizen uitzoeken en samenstellen, dat mijn toenmalige vriend zei: ‘Je moet hier wat mee gaan doen, of je moet ermee ophouden’. Toen ben ik Jouw Zuid-Afrika Reis begonnen als reisadviesbureau, wat al snel Jouw Afrika Reis werd. Ik werd een officiële reisorganisatie, aangesloten bij de VvKR, nadat ik ongeveer negen jaar in Langebaan, Zuid-Afrika, had gewoond.”

Is die liefde voor Afrika daar ook ontstaan?

“Sinds mijn achttiende ben ik eigenlijk fulltime op reis. Ik wilde altijd al naar Indonesië en heb ook heel veel door Azië gereisd. Ik kwam in Zuid-Afrika terecht omdat ik daar kitesurfles kon geven bij een hotel. Eigenlijk wilde ik helemaal niet naar Zuid-Afrika, want alle kitesurfers gingen daarheen en ik wilde iets anders. Maar toen kreeg ik daar een vriend en ben ik blijven hangen. Ook toen was ik altijd onderweg: ik reisde door heel Zuidelijk Afrika, maar ook naar Azië. In 2018 heb ik zelfs een treinreis gemaakt van Amsterdam naar India. Toch besefte ik steeds meer dat Afrika echt mijn ding is.”

Tessa de Bruijn.

Wat maakt het continent voor jou zo bijzonder?

“De mensen en de natuur. Toen ik als 21-jarige helemaal alleen in Zuid-Afrika aankwam, merkte ik dat iedereen je uitnodigde om te blijven eten of te overnachten. Ik voelde me echt omarmd en dacht: wauw, zo kan het dus ook. In Nederland zijn we natuurlijk anders, maar in Zuid-Afrika kunnen er nooit genoeg mensen aanschuiven. En dan is er nog de prachtige natuur, waar je elke keer weer versteld van staat. Ik ken Zuid-Afrika al zo goed, maar ik ontdek steeds weer nieuwe plekken, zelfs in dezelfde provincie. Zuid-Afrika heeft bijvoorbeeld een mooie afwisseling: hiken, de Big Five, snorkelen – je hebt er alles. Botswana is weer echt een safaribestemming, Namibië heeft een heel bijzonder landschap en Mozambique heeft zowel safari als uitgestrekte lege stranden. Het is moeilijk om het meest indrukwekkende deel van Afrika aan te wijzen.”

Ik zag op de website van Jouw Afrika Reis ook bijzondere reizen, waaronder Gravel Africa. Wat is dat precies?

“Met Gravel Africa ontdek je Afrika op een gravelfiets. We organiseren gravelreizen in Zuid-Afrika, Namibië en nu komen Zimbabwe en Zambia erbij. Het idee is ontstaan door mijn vader: tijdens de coronaperiode zag hij een filmpje van twee jongens die gingen gravelbiken in Zuid-Afrika, en hij zei: ‘Dit is vet, Tessa, hier moet je wat mee doen’. Ik dacht: ‘Ja pap, ik heb het wel druk, maar oké, het is wel iets anders’. Ik hou ervan om Afrika op een andere manier te ontdekken dan via de standaardroutines. Tijdens de eerste gravelreis die we deden, zagen we landschappen die ik in de negen jaar dat ik hier woonde nog nooit had gezien. Het was zo bijzonder om die extra gravelwegen te nemen en rustig te genieten van het landschap. Daarna kwam Namibië erbij, en nu Zambia met een safari-fietstocht. We zijn ook in gesprek over Tanzania, maar dat is nog in een beginstadium.”

Met Gravel Africa ontdek je Afrika op een gravelfiets.

Hoe vaak ben je in Afrika te vinden?

“Vanaf april volgend jaar ga ik naar Kaapstad verhuizen en daar langere tijd wonen. Vanuit daar kan ik veel makkelijker door heel Zuidelijk Afrika reizen. Nu vlieg ik zo vaak heen en weer dat het niet meer logisch is. Ik woonde natuurlijk in Langebaan, een klein dorpje. Als ik in Europa ben, woon ik in een camper, dus ik ben overal en nergens.”

Hoe doe je dat precies?

“Ik ben ongeveer drie maanden per jaar in Nederland. De rest van de tijd sta ik bijvoorbeeld in Val Thorens aan de skipiste, breng ik de winter door op de Canarische Eilanden, of ben ik in Italië als ik trek heb in pasta. Het is gewoon echt: waar ik zin in heb, daar ben ik.”

Vanavond begint Kamp Van Koningsbrugge, deze keer in Suriname, en jij doet mee. Was je altijd al fan van het programma?

“Ik kijk het al vanaf het eerste seizoen. Ik heb het programma altijd gevolgd, want ik vond het zo indrukwekkend wat er allemaal gebeurde en hoe sterk iedereen was. Het is echt een test voor jezelf.”

Hoe heb je besloten om zelf mee te doen?

“Ik vind mezelf eigenlijk al heel lang nooit goed genoeg in mijn privéleven. In mijn werk heb ik dat wel weten om te zetten, omdat ik daar heel trots op ben. Maar privé heb ik altijd het idee dat ik alles net niet goed doe. Ik vind mezelf nooit fit genoeg en ik twijfel constant aan mezelf. Dat is heel vermoeiend. Ik dacht: dit is de ultieme manier om aan mezelf te bewijzen dat het niet zo is – dat ik er wél mag zijn, dat ik wél mijn mond open mag trekken als er iets is. Het was heel grappig, want ik kwam in november terug van een vakantie naar Indonesië en zei tegen mezelf: ‘Oké Tessa, nu ga je zo hard trainen dat je eindelijk eens ziet hoe fit je kan worden’. En toen ineens was Kamp Van Koningsbrugge daar. Ik dacht: deze timing moest zo zijn.”

Hoe heb je je voorbereid?

“Ik sport sowieso graag in de ochtend. Ik begon de dag met een halfuur fietsen naar CrossFit, deed dan een uur CrossFit, en fietste daarna weer terug. Tussendoor deed ik ook nog hardlopen, en daarna werken. Ik ben altijd al heel sportief geweest met kitesurfen en CrossFit. Maar ik ben ook iemand die ontzettend graag wijn drinkt en lekker eet, dus het is niet dat ik extreem gezond ben gaan leven. Ik eet gewoon graag waar ik zin in heb.”

Het programma is dit jaar in Suriname. Was je daar al eens geweest?

“Nee, ik was nog nooit in Suriname geweest. Het meest dichtbij was Brazilië. Ik had het ook niet verwacht. Toen ik de oproep zag, dacht ik dat we naar iets heel kouds zouden gaan, bijvoorbeeld naar de sneeuw in Noorwegen. We kregen te horen hoe laat we zouden vertrekken en ik had bij KLM gekeken welke vluchten er gingen. Toen wist ik dat we naar Suriname zouden gaan. Dan komt toch de reisprofessional in me naar boven.”

Wat kunnen kijkers verwachten?

“Een heel gave afwisseling is dat we nu de jungle ingaan. Als je het programma al eerder hebt gezien, zie je het contrast: wat het met mensen doet als je dit in Europa doet of in een jungle. Het geeft ook een mooi inkijkje in de discipline van de mensen die dit werk doen in zulke extreme klimaten. Je krijgt daar echt respect voor. Het is bijzonder om te zien wat de jungle met mensen doet.”

Kamp Van Koningsbrugge

Na vijf spannende seizoenen in Europa trekt Kamp Van Koningsbrugge dit jaar de wijde wereld in. Voor het zesde seizoen worden vijftien gewone burgers tot het uiterste gedreven in de meedogenloze jungle van Suriname. Deze ongekende uitdaging belooft de fysieke en mentale grenzen van de cursisten te verleggen op een manier die nog niet eerder is vertoond. Het programma is vanavond te zien om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.

Foto’s: Tessa de Bruijn.