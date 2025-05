Tineke Boele start op 1 juli 2025 als Salesmanager Retail bij Corendon. In deze rol is zij verantwoordelijk voor de verkoop van reisproducten via geselecteerde retailpartners. Samen met het Retailteam richt zij zich op het verder versterken van deze samenwerkingen. Boele rapporteert aan Dick Gussen, directeur Brand, Media & Partnerships.

Boele heeft ruime ervaring in de reisbranche, met een duidelijke focus op retail en sales. De afgelopen 35 jaar werkte zij bij de Jong Intra Vakanties, waar zij veel kennis opdeed in account- en relatiemanagement. Tineke Boele: “Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan bij Corendon. Deze stap sluit goed aan bij mijn ervaring en ambitie. Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk met frisse energie. Ik zie uit naar het samenwerken met bekende en nieuwe gezichten in de branche.”

Dick Gussen: “Met Tineke halen we waardevolle expertise in huis. We kennen elkaar al jaren en ik weet wat zij meebrengt. Haar komst past bij de keuze om de samenwerking met retail verder te versterken. Samen met Cigdem Akin, projectmanager Retail, is het team weer op volle sterkte.”