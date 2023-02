“Toerisme is niet essentieel”

Deel dit artikel

Steeds meer gemeenten en provincies komen met een verbod op fossiele reclames, waardoor het voor aanbieders van vlieg- en cruisevakanties moeilijker wordt hun aanbod aan de man te brengen. Travelpro spreekt erover met Femke Sleegers, coördinator en initiatiefnemer van Reclame Fossielvrij, dat begin 2020 als eerste organisatie ter wereld met als doelstelling een verbod op fossiele reclames aan de slag ging.

De campagnegroep Reclame Fossielvrij boekt ondertussen snel resultaat. Al zes politieke partijen (ChristenUnie, GroenLinks, Bij1, Partij voor de Dieren, Volt en PvdA) hebben een verbod op fossiele reclame in hun landelijke verkiezingsprogramma staan, meerdere gemeenten hebben een verbod, de provincie Noord-Holland voerde onlangs een verbod in op fossiele reclame en ook de EU stelt strengere regels op tegen greenwashing (‘je compenseert je vlucht al vanaf € 1’).

We lezen dat steeds meer gemeenten, en nu ook een provincie, komen met een verbod op fossiele reclames. Verwacht je dat er meer gaan volgen?

“Het is een sneeuwbaleffect. Steeds meer mensen en overheden begrijpen dat je reizen, vervoersmiddelen en industrieën die ons klimaat en leefomgeving verslechteren, niet moet promoten. Heel logisch eigenlijk. Net als tabaksreclame, omdat het slecht voor mensen en de maatschappij is. Gokreclames volgen binnenkort.”

Cruisemaatschappijen hameren erop dat hun schepen steeds duurzamer worden. Partijen promoten ook dat zij met de ‘duurzaamste’ cruisemaatschappij reizen naar Antarctica aanbieden.

“Dat is schijnduurzaamheid. Je moet niet kijken of je een fractie schoner of beter bent dan een andere aanbieder, want dan vervuil je nog steeds heel veel. In tegenstelling tot je huis verwarmen, is op vakantie gaan een luxe. Er is geen schoon alternatief voor scheepsbrandstof of je hebt het over zeilboten. Rederijen bieden cruises aan over de hele wereld en zeggen dan voorzichtig met de natuur te zijn, maar om er te komen heb je het vliegtuig nodig of het vervuilende cruiseschip en daar is veel (klimaat)vervuilende brandstof voor nodig. Heel schadelijk. Een fractie schoner zet geen zoden aan de dijk voor het klimaat. Het klimaat heeft haast en heeft grote stappen nodig.”

Moeten reisbureaueigenaren al naar andere oplossingen zoeken voor de etalages?

“Wij strijden voor een landelijk verbod op fossiele reclame en nu zijn er allerlei lokale verboden. Wat ons betreft vallen ook de etalages daar onder. Voor roken zie je ook geen reclame meer in de etalage en pakjes staan onzichtbaar achter de toonbank. Op die manier kijken wij ook naar fossiele reclame. Het moet niet meer normaal zijn om iets dat zo veel schade doet te promoten.”

Hoe zien jullie het belang van toerisme voor bestemmingen, dat er geld beschikbaar komt door toerisme voor natuur- en armoedebescherming. Er wordt door de reissector vaak gerefereerd aan de problemen die ontstonden toen toeristen wegbleven tijdens de coronapandemie.

“Toerisme is niet essentieel en misschien krijgen bestemmingen het alleen maar beter wanneer er structureel minder toeristen komen. Als je toerisme – ondanks alle bijkomende schade – in stand houdt voor de lokale economie, is er sprake van een ongezonde afhankelijkheidsrelatie. Want vaak zijn het dezelfde bestemmingen die het meest te lijden hebben onder de gevolgen van klimaatverandering, zoals heftigere stormen, het afsterven van koraalrif, overstromingen en extreme hitte en regenval.”

Author Arjen Lutgendorff