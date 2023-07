Transavia is teleurgesteld in de uitspraak in hoger beroep over de zaak rond de voorgenomen krimp van Schiphol. “We zijn deze aan het bestuderen”, laat de airline weten.

“De rechter heeft niet concreet aangegeven hoe en in welke mate een reductie op Schiphol vormgegeven zal worden. Daarmee is nog veel onduidelijk.”

“We zijn ons bewust van de impact van vliegen en doen er alles aan om geluidshinder en andere overlast te beperken. Daarvoor investeren wij fors in onder meer een nieuwe vloot en andere initiatieven zoals duurzamere brandstof.”