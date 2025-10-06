Ter ere van haar 60-jarig jubileum lanceert Transavia op maandag 6 oktober de feestelijke socialmediacampagne ‘vlucht HV1965’. Met deze actie viert de luchtvaartmaatschappij zes decennia aan reisverhalen én betrekt ze haar volgers actief bij het jubileum.

Van 6 tot en met 20 oktober kunnen deelnemers via transavia.com/60jaar “inchecken” voor de symbolische vlucht HV1965. Daarmee maken zij kans op één van de zestig reisvouchers ter waarde van €350, een voor elk jaar sinds de oprichting in 1965. De winnaars worden bekendgemaakt op 21 oktober, de officiële verjaardag van Transavia.

Het fictieve vluchtnummer HV1965 staat symbool voor de reis die Transavia in zes decennia heeft afgelegd , van een kleine Nederlandse luchtvaartmaatschappij tot een geliefd merk dat miljoenen reizigers verbindt. De centrale boodschap: “Check in voor vlucht HV1965 en maak kans op een onvergetelijke reis.”

Het jubileumjaar 2025 staat voor Transavia volledig in het teken van 60 jaar luchtvaartgeschiedenis. Eerder werd dat al gevierd met de introductie van een Airbus A321neo in retrostijl, een mini-docu over de iconische huisstijl en de lancering van de eigen Transavia-tulp ‘Premier Amour’. Met ‘vlucht HV1965’ voegt Transavia daar nu een interactieve, feestelijke actie aan toe.