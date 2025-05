Dit jaar neemt Reiswerk studenten én reisprofessionals van 2 tot en met 6 juni mee naar het zonovergoten Alicante voor de Reiswerk Travel Challenge. Een regio waar moderne innovatie en eeuwenoude charme hand in hand gaan. We spreken met Reiswerk en de hoofdsponsoren over dit jaarlijkse evenement.



Maar voordat we dat doen frissen we nog even je geheugen op. Want wat is de Travel Challenge ook alweer? Tijdens dit vijfdaagse event gaan 64 studenten van verschillende hbo-opleidingen aan de slag met een échte business case, waarin duurzaamheid en innovatie in toerisme een rol spelen. Het evenement is veel meer dan een competitie: het is een opstap naar een carrière in de reisbranche én een unieke kans om impact te maken. Met de hulp van experts uit het onderwijs en de reiswereld werken de teams aan oplossingen die de toekomst van de reisindustrie kunnen veranderen. En omdat leren ook leuk mag zijn, is er een gezonde dosis avontuur toegevoegd: verrassende spellen en uitdagingen die je niet snel zult vergeten, allemaal met een educatieve twist. De Reiswerk Travel Challenge gaat om meer dan alleen winnen. Studenten krijgen de kans om zich in de kijker te spelen bij reisbedrijven en een stevig netwerk op te bouwen. Vorig jaar leidde dit tot tientallen nieuwe carrièrekansen voor deelnemers. De focus ligt op echte verbinding tussen studenten, bedrijven en de lokale bestemming.

Praktijkgerichte week

Dit jaar gaat de Travel Challenge naar de Costa Blanca, in samenwerking met het Spaanse Verkeersbureau. “Deze regio biedt eigenlijk alles: natuur, cultuur, kust en activiteiten. Maar ook interessante vraagstukken waar studenten hun tanden in kunnen zetten, en het verschil kunnen maken. Het is dus een mooie mix van leren én ontdekken in een prachtige omgeving”, laat Esther Gathier (Manager Reiswerk) weten aan Travelpro. “De Travel Challenge is op zichzelf een uniek event. Geen studiereis, geen mini-vakantie, maar een praktijkgerichte week waarin studenten een realistisch én goed beeld krijgen van de reisbranche. Ze leren van elkaar, van reisprofessionals en van ervaren coaches. Alles draait om ontdekken wat werken in deze sector inhoudt. Dat gebeurt zowel met de business case als met activiteiten, masterclasses, gesprekken en samenwerkingen met bedrijven.”

Rode draad

Er is niet één overkoepelend thema, maar wel een rode draad. “Impact maken en ontdekken waar je zelf het verschil kunt maken in de reiswereld. Studenten werken aan een business case, krijgen inzicht in de reiswereld, leren van experts en ontdekken waar ze energie van krijgen. De business case houden we nog even geheim, maar wat we wél kunnen zeggen: het wordt een interessante, relevante case waarbij studenten echt het verschil kunnen maken. De Costa Blanca heeft een uitdaging en juist studenten kunnen hier echt iets in betekenen. Duurzaamheid, in de breedste zin van het woord, speelt vanzelfsprekend een belangrijke rol in het uitwerken van de case.”

Intensief samenwerken

De Costa Brava is veel meer dan het decor van deze week. Esther: “Samen met het Spaanse Verkeersbureau is de business case op maat gemaakt, dankzij hun hulp kunnen we bijzondere activiteiten doen die normaal gesproken niet mogelijk zijn. Zij leveren ook waardevolle kennis over de regio, onmisbaar voor het oplossen van de case. Zonder hen geen Travel Challenge, zoals we die nu neerzetten. Er is een goede balans tussen het educatieve karakter en een plezierig groepsgevoel. Het begint al bij de kick-off, twee weken van tevoren: teams worden gevormd, coaches bekendgemaakt, de eerste teamfoto’s en groepsapps vliegen al rond. En zodra de challenge écht begint, werkt iedereen intensief samen aan hetzelfde doel, dat verbindt. De activiteiten sluiten aan op de case, dus leren en plezier gaan hand in hand. Mooie nieuwe vriendschappen, waardevolle connecties met het bedrijfsleven en persoonlijke groei zijn gegarandeerd. Regelmatig krijgen studenten ook een verrassend toekomstperspectief.”

“We maken hiermee zowel onze branche als TUI future proof.”

Ook deze editie is TUI een van de hoofdsponsoren van de Travel Challenge. “Voor TUI is het een kans om jong talent te ontmoeten en te investeren in de toekomst van toerisme”, aldus Laura Mooi (Early Talent Lead bij TUI). “De Travel Challenge is een unieke gelegenheid om dit te doen; samenwerken op locatie in het buitenland met studenten, branchegenoten én het onderwijs. Opleiden van toekomstige collega’s voor onze branche is een gezamenlijke taak. Als hoofdsponsor van de Travel Challenge laten wij studenten kennismaken met de dynamiek van onze branche en inspireren wij hen om zich hierin verder te ontwikkelen. De Travel Challenge geeft ons zowel de kans om onze kennis over te dragen als kennis terug te krijgen. Door samen te werken aan een impactvolle en actuele case combineert het leren en werken op een inspirerende manier. We maken hiermee zowel onze branche als TUI future proof.”

Onmisbare thema’s

“Zowel duurzaamheid als innovatie zijn belangrijke en onmisbare thema’s voor de toekomst van reizen. Bij TUI werken we continu aan het verkleinen van onze ecologische voetafdruk en het maximaliseren van de positieve sociaal-economische impact op vakantiebestemmingen. Innovatie zien we zowel in technologische vernieuwing, als in de manier van denken. Dit jaar leren studenten van onze TUI-expert hoe klant- en marktonderzoek de basis vormt voor strategische keuzes op het gebied van productontwikkeling en marketing. Ze krijgen inzicht in het belang van klantdata en hoe we dit inzetten om ons aanbod af te stemmen op veranderende wensen en trends in de markt. Andersom leren wij veel van studenten; hun frisse blik, kritische vragen en creatieve ideeën helpen ons om buiten de gebaande paden te denken. Ze houden ons scherp en inspireren ons om te blijven vernieuwen en relevant te blijven voor de reizigers van morgen.”

Mooie eerste stap

TUI verwacht dat deze generatie nieuwsgierig, flexibel en maatschappelijk betrokken is. “Ze brengen nieuwe perspectieven en kennis mee die onze branche vooruit kunnen helpen en essentieel zijn voor vernieuwing. Dit is het derde jaar op rij dat wij ons als hoofdsponsor verbinden aan de Travel Challenge. Afgelopen jaren hebben wij tijdens de challenge meerdere talenten ontdekt die via ons traineeship inmiddels werkzaam zijn bij TUI. Het is een mooie eerste stap richting een loopbaan in onze sector.”

“Wat ons aanspreekt is de mix van creativiteit, leren en de goede sfeer”

Door partner te zijn van de Travel Challenge, investeert Corendon bewust in jong talent “De creatieveling, denkers en doeners van de toekomst. Een groep nieuwsgierige studenten die met frisse ogen naar de wereld kijkt en barst van de ideeën. Vorig jaar hebben wij hele goede ideeën voorbij zien komen en daar hopen wij dit jaar weer op”, laat Kimberley Punselie (HR-adviseur bij Corendon). “Wat ons aanspreekt in de formule van de Travel Challenge is de mix van creativiteit, leren in de praktijk en natuurlijk de goede sfeer onderling. De studenten moeten in een korte tijd een complexe casus uitvogelen en presenteren, dus de druk is hoog voor ze. Maar we zien ook dat ze hier heel veel plezier in hebben en dat er vriendschappen ontstaan. Daarnaast is het ook ieder jaar geweldig georganiseerd.”

Wacht niet tot de laatste dag

Kimberley zal de rol van SPA-coach op zich nemen. “Dit past goed bij mijn rol als HR-adviseur. Gedurende de week ga ik met de studenten in gesprek over hoe ze hun sterktes in de groep kunnen inzetten en uiteindelijk in het werkende leven. Mijn collega Stefanie heeft de rol van coach en begeleidt een groep studenten tijdens hun casus, hopelijk de winnende groep, haha. Ik vind het heel goed dat de studenten hieraan meedoen, sommigen komen alleen en kennen nog niemand. Ze moeten een casus oplossen en tussendoor allerlei opdrachten doen met een groep studenten die ze (vaak) nog niet kennen, dan komt het aan op samenwerken. Daarnaast is dit hét moment waarop je de kans krijgt om de mensen achter de bedrijven echt te leren kennen, ga zoveel mogelijk met ze in gesprek en stel al je vragen. Wacht vooral niet tot de laatste dag.”

De mensen achter de organisatie

“We hebben hoge verwachtingen, in de meest positieve zin van het woord. Deze generatie groeit op in een wereld vol veranderingen, waarin duurzaamheid, technologie en persoonlijke beleving een steeds grotere rol spelen. Ze komen met de meest innovatieve ideeën en we kijken er nu al naar uit. De Travel Challenge biedt ons een mooie kans om te laten zien waar Corendon écht voor staat. Niet alleen als touroperator of airline. Voor ons is het namelijk belangrijk dat studenten niet alleen het merk Corendon leren kennen, maar juist ook de mensen achter de organisatie.”

Partners

De Reiswerk Travel Challenge wordt dit jaar mogelijk gemaakt door een breed scala aan partners. Dit jaar zijn TUI, Corendon en NTG de premium partners, en ook Sawadee, Avila Reizen, Riksja Travel, SGR, de Jong Intra Vakanties, Sunny Cars, ANVR, het Spaans Verkeersbureau en de Costa Blanca zijn erbij betrokken. De uitvoering van de reis wordt dit jaar verzorgd door Pelikaan Travel. “Samen zorgen we ervoor dat dit evenement niet alleen een unieke ervaring wordt, maar ook een inspiratiebron voor de hele branche”, zegt Esther.