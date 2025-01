De TravelC Group, de moederbedrijf waar onder andere The Travel Club onder valt, heeft het afgelopen jaar goed afgesloten. Daarnaast gaat het bedrijf voor het eerst deelnemen aan de Vakantiebeurs.

Het zojuist afgesloten boekjaar heeft de verwachtingen overtroffen ten opzichte van cijfers in de recent gepubliceerde Top 50 van TravMagazine, zegt het bedrijf in een persbericht. Met een plus van ruim 11 procent is de vertrokken omzet ruim boven de 235 miljoen uitgekomen.

‘Voor de aangesloten zelfstandige reisondernemers was er tijdens het recente jubileumfeest al het een en ander te vieren (het 15-jarig bestaan van The Travel Club, red.). Maar op basis van deze resultaten en een eerste marge-analyse blijkt dat niet alleen de gemiddelde omzet per zelfstandig reisagent is gegroeid tot 635.000 euro, maar doordat 100 procent van de verdiensten ook toekomt aan de bij ons aangesloten zelfstandige reisagent ligt het gemiddeld inkomen wederom hoger dan afgelopen jaar, en wel 15 procent’, zegt Martine de Knoop, directeur van moederorganisatie TravelC Group, die zeer te spreken is over deze ontwikkeling.

‘Dit bevestigt niet alleen dat we een grote groep kwalitatieve ondernemers onderdak mogen bieden, maar ook dat de samenwerking van de zelfstandig reisondernemer met ons als zeer vruchtbaar kan worden bestempeld.’

‘Door de recent gestarte B2B2C-pilot met het retailmerk TravelTime gaan we binnenkort ook nog eens technisch zeer geavanceerd nieuwe boekingen en klanten bij onze zelfstandig ondernemers aanbieden, zodat ze hun omzet en klantendatabase snel en vooral efficiënt kunnen uitbouwen’, vervolgt De Knoop.

‘Door het uitstekende verdienmodel achter TravelTime voor de reisagent in combinatie met de service van een ervaren, kwalitatief hoogwaardig productteam en het volledig ontzorgen van de touroperator-aansprakelijkheid is dit systeem een welkome aanvulling voor de aangesloten zelfstandige reisagenten en -reisbureaus. Dit combineren wij met de geheel zelfstandig ontwikkelde TravelStudio, waarmee automatisch online en offlineoffertes, vouchers en roadbooks ter beschikking worden gesteld in de look & feel van de reisagent.’

Met deze ontwikkelingen heeft TravelC Group besloten, mede door het wegvallen van het ZRA-paviljoen op de komende Vakantiebeurs, om zelf een stand te nemen op de beurs die volgende week wordt gehouden.

‘Tijdens de vakdagen zullen wij hier staan met onze formules en eigen Travel Software waarmee we ook andere reisagenten kunnen ontzorgen. Tijdens de consumentendagen bieden wij onze aangesloten ondernemers een compleet ingericht ZRA-paviljoen aan, inclusief gebruik van onze Travel Software: Rondreisplanner, TravelTime en de recent gelanceerde AI tripplanner om de klant direct op een geavanceerde manier van dienst te kunnen zijn.’

De stand is te vinden in de verre reizenhal onder de naam Travel Time, met standnummer 12.B110. (Archieffoto Nils van Houts).