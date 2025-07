Eurowings en Düsseldorf Airport zijn een salesrun gestart in Nederland met als doel hun zichtbaarheid te vergroten en optimaal in te spelen op het komende last minute-seizoen.

Als onderdeel van deze salesrun werden vandaag de reisbureaus van D-Reizen en TUI in Den Bosch bezocht, gevestigd in het winkelcomplex Helftheuvelpassage. Deze bezoeken zijn essentieel om de relaties met Nederlandse reisagenten te versterken en hen te voorzien van de laatste informatie over het aanbod van Eurowings via Düsseldorf Airport.

Flexibel

Op dit moment worden er al veelvuldig Eurowings-vluchten vanaf Düsseldorf Airport geboekt door Nederlandse reizigers. Vooral bestemmingen als Turkije, Spanje en Egypte doen het goed bij het Nederlandse publiek. Uit de praktijk blijkt dat Nederlandse reizigers bijzonder flexibel en gevoelig zijn voor het aanbod en de prijs, waarbij een iets langere reistijd naar de best passende luchthaven geen obstakel vormt. Dit benadrukt de strategische ligging en aantrekkelijkheid van Düsseldorf Airport voor de Nederlandse reismarkt.

64 reisbureaus

In totaal zullen Eurowings en Düsseldorf Airport tijdens deze salesrun 64 reisbureaus bezoeken in zowel Noord-Brabant als Limburg. De medewerkers van deze reisbureaus worden bijgepraat over de mogelijkheden en getrakteerd op een drankje.

Foto: names Eurowings: Melisa Sümer. Namens Düsselsdorf Airport: Holger Sommer en namens D-reizen: Chantal van Hulst.