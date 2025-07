De Norwegian Aqua is het nieuwste schip in de vloot van Norwegian Cruise Line (NCL) en biedt een aantal gloednieuwe ervaringen op zee. Travelpro was aanwezig tijdens de inaugurele cruise om dit zelf te beleven.

Een glijbaan waar je wordt gelanceerd. Een digitaal sportcomplex dat ‘s avonds transformeert tot een club. Heerlijk dineren in het allereerste Thaise specialiteitenrestaurant van NCL op zee of genieten van de muziek van Prince tijdens een geweldige avondshow. Het zijn maar een paar van de vele mogelijkheden die de Norwegian Aqua te bieden heeft. De Aqua is het eerste schip in de nieuwe Prima Plus-klasse en tien procent groter dan haar zusterschepen, Norwegian Prima en Norwegian Viva. Het klinkt misschien niet veel, maar de extra ruimte zorgt voor meer restaurants en grotere gemeenschappelijke ruimtes, wat het comfort van de gasten vergroot. Om al deze nieuwigheden zelf te ontdekken, ging Travelpro vorige maand in Lissabon aan boord van de Norwegian Aqua. Dat was een hele operatie, vanwege het slechte weer in Portugal. Jason Krimmel (Chief International Sales and Marketing Officer bij NCL), vertelde dat hij om 4.45 uur het bericht kreeg dat de haven van Lissabon gesloten was. Dit leidde tot een uitdagende ochtend, maar hij sprak zijn publiekelijke dank uit aan het nautische team, de kapitein, de haven van Lissabon en in het bijzonder aan de vier sleepbootbestuurders die ervoor zorgden dat het schip toch nog, iets later dan gepland, probleemloos kon aanmeren.

Jason Krimmel, Jovo Sekulovic, Bryan White, Christian Pratsch en Angela Stark.

Vooruitdenken

Wie aan boord stapt van de Norwegian Aqua merkt het meteen, dit schip voelt anders. Hoewel het slechts tien procent groter is dan de Norwegian Prima en Viva, lijkt het in de praktijk bijna dubbel zo groot. Dat gevoel komt voort uit de manier waarop de ruimtes zijn ingedeeld en geoptimaliseerd. Volgens Krimmel is het schip ontworpen met het oog op beweging, beleving en efficiëntie, waarbij de ervaringen van eerdere schepen als leidraad dienden. Tijdens het panelgesprek aan boord werd uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkeling van het schip. “Het bouwen van een schip is geen project van maanden, maar van jaren,” aldus Jovo Sekulovic (VP Hotel Operations and New Build Delivery bij NCL), die nauw betrokken is bij het logistieke proces achter de lancering. “Soms liggen de plannen al vijf jaar van tevoren vast. In een snel veranderende wereld is dat een enorme uitdaging. Je moet technologie, design en beleving al vooruitdenken terwijl de markt nog in beweging is. Daarnaast hebben we ook veel geleerd van haar voorgangers, de Prima en Viva. Voor de Norwegian Aqua betekende dat onder meer een uitbreiding van het schip met 25 meter. In totaal telt het schip nu 1.800 hutten, waaronder 123 suites en 73 studio’s met een eigen lounge. De feedback van eerdere passagiers op de zusterschepen speelde een cruciale rol in deze beslissingen. De Aqua is eigenlijk de verfijnde versie.”

Aqua Slidecoaster

Een opvallende vernieuwing ten opzichte van eerdere schepen is het vervangen van de kartbaan door de Aqua Slidecoaster. Deze spectaculaire glijbaan zorgt niet alleen voor meer beleving, maar ook voor meer ruimte op het bovendek. Waar de kartbaan een groot deel van het schip in beslag nam, biedt de coaster met zijn hoge doorvoersnelheid van meer dan 200 mensen per uur een toegankelijke en efficiënte vorm van entertainment. Daarnaast is het ook nog eens veel inclusiever: “Het is makkelijk te gebruiken, snel en leuk voor een breder publiek”, laat Sekulovic weten. Maar wat is nu de Aqua Slidecoaster? Het is volgens NCL ’s werelds eerste hybride achtbaan en waterglijbaan. Gasten nemen plaats in een bootje en worden vervolgens door een metalenarm naar de top van de glijbaan geduwd. Met deze attractie lanceert NLC de beleving letterlijk naar een hoger niveau.

Thaise gerechten

Op culinair vlak introduceert de Norwegian Aqua twee opvallende nieuwkomers: een Thais restaurant genaamd Sukhothai en een volledig plant-based eetgelegenheid. De keuze voor deze concepten kwam niet uit de lucht vallen. “Op Prima serveerden we een pad thai bij een van de foodstations, en dat bleek het populairste gerecht aan boord,” vertelt Christian Pratsch (VP, Food & Beverage Operations bij NCL). “Dat gaf ons de bevestiging dat er vraag is naar authentieke Thaise gerechten. Daarnaast hebben weinig andere rederijen een authentiek Thais restaurant aan boord.” De ontwikkeling van nieuwe menu’s gebeurt niet willekeurig. In het hoofdkantoor in Miami beschikt de rederij over een testkeuken die exact de omstandigheden aan boord nabootst. Hier worden ingrediënten getest, presentaties beoordeeld en gerechten verfijnd. “Op testdagen is het overigens heerlijk lunchen op kantoor”, grapte Pratsch. Wie aan boord is, mag zeker Indulge niet overslaan. Deze eetervaring, waarbij gasten via een tablet gerechten van acht wereldkeukens kunnen bestellen, is op de Prima geïntroduceerd en is sindsdien een van de populairste eetconcepten. Het eten staat binnen twee minuten op tafel, de keuze is divers en de kwaliteit is hoog. Pratsch raadt reisagenten dan ook aan om hun klanten op dag één al naar Indulge te sturen.

Duurzame cocktails

Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in het aanbod aan boord. “We zijn heel bewust bezig met duurzaamheid en we laten ons niet alleen leiden door trends, maar ook door feedback van onze gasten. Hoe komen we aan onze ingrediënten? Hoe worden ze gemaakt? Daar kijken we goed naar. Ik wil bijvoorbeeld de Flor de Caña Rum uit Nicaragua benadrukken, die 100% duurzaam geproduceerd is met hernieuwbare energie. Of onze gin 66, die plantaardige ingrediënten bevat en wordt geschonken uit een fles van gerecycled glas. We doen er dus alles aan om het energieverbruik, de verspilling en de productie te begrijpen en dat in ons programma te integreren.” Maar daar blijft het niet bij. Met het ‘Sail and Sustain’-programma wordt ingezet op efficiënte brandstofconsumptie, innovatie en samenwerking. “Zo is inmiddels 59% van de schepen uitgerust met walstroomtechnologie, waaronder de Norwegian Aqua, die op 25 maart voor het eerst aan de walstroom werd gekoppeld in Southampton. Daarnaast test NCL actief met biodiesel en onderzoekt het de mogelijkheden van groene methanol”, aldus Angela Stark (Senior VP Assistant General Counsel, Sustainability & Compliance bij NCL).

Een viering van Prince

Entertainment blijft een van de belangrijkste onderdelen van Norwegian Cruise Line. Met maar liefst 112 projecten in ontwikkeling tot 2026 maakt de rederij duidelijk constant te blijven vernieuwen. Bryan White (VP Entertainment Production): “We willen muziek die mensen herkennen, visueel spektakel en toegankelijke verhaallijnen. Gasten willen geen ingewikkelde plots of twee uur durende shows. De aandachtsspanne is korter geworden. We doen dus iets kortere shows, waardoor gasten ook meer entertainment en meer aanbod op de rest van het schip kunnen ervaren.” Op de Norwegian Aqua komen deze inzichten tot leven met twee hoofdshows: ‘Elements’ en ‘Revolution’. “De eerste is een vernieuwde versie van NCL’s langstlopende show en is dankzij moderne technologie volledig meeslepend geworden. ‘Revolution’, een samenwerking met de Prince Estate, biedt een authentieke concertbeleving waarbij het publiek letterlijk in de show staat. “Het is geen musical of documentaire. Het is een viering van Prince, en het is uniek dat we hiervoor toestemming kregen”, aldus White.

Bijzondere projecten

Het ‘More at Sea’-programma van NCL moet het gasten makkelijker maken om zorgeloos te genieten. Met meer inbegrepen dranken, verbeterde wifi – dankzij Starlink op alle schepen- , uitgebreidere dinermogelijkheden en interessante excursietegoeden biedt het programma volgens Krimmel ongekende waarde. “De reacties van gasten zijn overweldigend positief. Ze herkennen merken die ze thuis ook gebruiken, ontdekken nieuwe wijnen, en waarderen de toegankelijkheid. De impact van Norwegian Aqua reikt verder dan de passagierservaring. Ook de maatschappelijke betrokkenheid van NCL komt aan bod. “We willen geen slechte gast zijn in de havens die we aandoen”, aldus Stark. “We investeren in lokale gemeenschappen via educatieprojecten, werken samen met het Rode Kruis en kopen waar mogelijk lokaal in. Een bijzonder project dat momenteel loopt is het verzamelen van DNA-monsters uit het zeewater om de biodiversiteit langs vaarroutes te monitoren. Deze gegevens worden niet alleen gedeeld met wetenschappelijke instellingen, maar ook in samenwerking met het entertainmentteam toegankelijk gemaakt voor gasten. Zo wordt educatie aan boord letterlijk tastbaar.”

‘Where the Sky Meets the Sea’

Maar er is nog véél meer te beleven aan boord, zoals Infinity Beach, een zwembad dat lijkt over te lopen in de horizon. De Oceanwalk, een glazen brug waar passagiers over de rand van het schip, boven het water kunnen lopen. Ook introduceert de Norwegian Aqua het Glow Court, een ruimte waar gasten interactieve spellen kunnen spelen en The Drop, een tien verdiepingen tellende glijbaan, waar de vloer letterlijk onder je vandaan valt. Een ander uniek aspect is de aanstelling van Allison Hueman als de eerste vrouwelijke ‘hull artist’ ooit voor Norwegian Cruise Line. Haar kunstwerk ‘Where the Sky Meets the Sea’ geeft het schip een unieke en kleurrijke uitstraling. Het is die combinatie van innovatie, duurzaamheid, gastvrijheid en beleving die van Norwegian Aqua een schip maakt dat de lat opnieuw hoger legt. Met een prijskaartje van meer dan 1,3 miljard dollar is het ook meteen een van de duurste schepen binnen de vloot. “Cruisen is een complexe vorm van reizen. Het is niet zo simpel als een vlucht naar één bestemming, maar het biedt de mogelijkheid om de wereld in al haar diversiteit te ervaren. Om dat verhaal te vertellen, hebben we de reisprofessionals nodig”, laat Krimmel weten.

Doopceremonie

Na de inaugurele cruise van Lissabon naar Southampton zette de Norwegian Aqua koers naar Miami, waar het schip op 14 april werd gedoopt. Tijdens deze feestelijke gebeurtenis onthulde NCL ook plannen voor de herinrichting van haar privé-eiland Great Stirrup Cay in de Bahama’s. Vanaf het vierde kwartaal van 2025 kunnen gasten zich verheugen op nieuwe ervaringen op het eiland, waaronder een groter zwembadgedeelte met een eigen bar en een waterspeeltuin voor kinderen. De doopceremonie vond plaats in de terminal van NCL in PortMiami. Meer dan 2.000 gasten waren aanwezig, waaronder de peetvader van de Norwegian Aqua, de acteur en tweevoudig Emmy Award-winnaar Eric Stonestreet. Hij is onder meer bekend van de tv-serie Modern Family.