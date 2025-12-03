De reisbranche bevindt zich in een fase waarin er transformaties plaatsvinden en waarbij de rol van de reisprofessional betekenisvoller wordt dan ooit tevoren. Mooi om te zien hoeveel aandacht de (zelfstandige) reisagent de afgelopen tijd heeft gekregen in de landelijke media.

De klant zoekt niet meer alleen (online) naar een product, maar naar iemand die het ‘waarom’ achter hun reis begrijpt. Iemand op wie ze kunnen terugvallen wanneer ze een vraag hebben, zodat ze tijdens de vakantie alle tijd hebben om waardevolle herinneringen te maken.

De noodzaak van menselijke expertise wordt onderstreept door experts in het vak. Hans de Zwart, die 25 jaar ervaring heeft, ziet dat reizigers meer en meer een beroep doen op de reisagent omdat ze ‘door de bomen vaak het bos niet meer zien’. Zij zoeken de garantie dat er iemand voor ze is om bij problemen klaar te staan.

Tegelijkertijd benadrukt TUI, dat midden in de ambitieuze ‘Bestemming 2026’-transformatie zit, dat de fysieke retail niet verdwijnt, maar verandert. De winkel wordt de plek waar reisadviseurs ‘vertalen, duiden, rust brengen en keuzes helpen maken’.

Om in deze veranderende markt succesvol te zijn, moeten we continu van elkaar leren. Voorzitter van de VvKR, Kim Nooyens, schrijft in haar column over de waardevolle studiereis naar Maleisië. Deze reis bood collega-ondernemers de kans om niet alleen bruisende steden, regenwouden en wildlife te ervaren, maar ook om ’s avonds de laptops op tafel te leggen, elkaars boekingssystemen te vergelijken en tips te delen over automatisering en marketing.

Een product waar de expertise van reisprofessionals ten volle bij van pas komt, is de rondreis. In de special vind je bestemmingen wereldwijd met prachtige routes voor een rondreis. Denk aan de Amerikaanse Westkust, van de neonlichten in Las Vegas tot de rode rotsen in Monument Valley. Of de ruige fjorden van Noorwegen, maar ook Japan en Peru met het Inca-meesterwerk Machu Picchu ontbreken niet.

Voor wie de gebaande paden in Azië wil vermijden, presenteren we tien verrassende steden waar je nog eenvoudiger een praatje maakt met locals en waar de prijzen lager liggen. Verder ontdek je in dit nummer waarom Barbados al jaren de culinaire hoofdstad van het Caribisch gebied wordt genoemd.

Ook lichten we het verhaal uit van Ivo Vaneveld en zijn Filipijnse vrouw Miracle, die MirVo Travel & Tours startten om Nederlanders kennis te laten maken met de Filipijnen, een van de minder bekende landen in Zuidoost-Azië. Een bestemming die ik maar wat graag zou bezoeken.

Tot slot staan we stil bij de ZRA die al 30 jaar meegaat, Ans Sleegers, die ondanks grote veranderingen, zoals de opkomst van internet en dalende commissies, nog altijd het grootste plezier beleeft aan ‘klanten mooie herinneringen laten maken’.

Technologie, maar ook samenwerking tussen bedrijven, stond centraal op het ANVR-Congres in Rabat. Het thema van het congres was ‘Connecting’. En ook in Rabat ging het tijdens de gesprekken over de toegevoegde waarde van een reisprofessionals die de klant in een persoonlijk gesprek helpt. Ze zeggen dat de reisprofessional geen raisprofessional wordt…

Arjen Lutgendorff

arjen@travelpro.nl