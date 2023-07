In deze aflevering zijn we te gast bij de ANVR en spreken met Frank Oostdam (directeur ANVR) en Arjan Kers (directeur TUI Nederland) over de reissector.

Er wordt gesproken over de overheid die inzet op krimp, de plannen van luchtvaartmaatschappijen, de kritiek op de sector, ZRA-certificering, Curaçao, communiceren over duurzaamheid, de bijdrage van toerisme op bestemmingen, de populariteit van het reisbureau en de pakketreis, wordt vakantie iets voor de elite en de lobby.