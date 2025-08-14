TUI Care Foundation ondersteunt 80 jonge ondernemers in de Dominicaanse Republiek

De TUI Care Foundation lanceert samen met Plan International het TUI Futureshapers-programma in de Dominicaanse Republiek. Dit initiatief ondersteunt 80 jonge ondernemers bij het ontwikkelen van duurzame toeristische bedrijven in het zuidwesten van het land, een regio met grote natuurlijke rijkdom maar beperkte werkgelegenheidskansen voor jongeren.

Het zuidwesten van de Dominicaanse Republiek heeft enorm potentieel voor ecotoerisme, maar kampt met beperkte onderwijs- en werkgelegenheidsmogelijkheden, vooral voor vrouwen. Hierdoor is er behoefte aan specifieke strategieën om jeugdwerkloosheid aan te pakken en toeristisch ondernemerschap te stimuleren. De deelnemende ondernemers ontwikkelen zogenaamde ‘Eco Routes’: duurzame toeristische activiteiten die bijdragen aan minder uitstoot en een inclusieve economie.

Lees hier het hele artikel.