TUI fly voegt in de zomer van 2026 twee nieuwe bestemmingen toe vanuit Amsterdam. Het Italiaanse Brindisi wordt vanaf 24 april drie keer per week aangeboden en Tivat in Montenegro wordt vanaf 13 mei twee keer per week aangevlogen. Beide bestemmingen zijn nieuw voor Amsterdam Airport Schiphol.

Maar er zijn meer bijzondere uitbreidingen voor de zomer van 2026. Het aantal vluchten naar Sao Vicente wordt verhoogd naar drie maal per week. Waar TUI fly afgelopen zomer alleen op donderdag vloog, zijn er voor komende zomer drie frequenties ingepland: maandag en donderdag de gehele zomer, met extra vluchten in het hoogseizoen op zondag van 5 juli tot en met 30 augustus.

Albanië

Tirana: deze vluchten worden uitgebreid, de populariteit van Albanië blijft groeien. TUI fly vliegt op dinsdag en zondag van 25 april tot en met 29 september, aangevuld met een zaterdagfrequentie in piek van 4 juli tot en met 12 september.

Izmir

Vanaf 25 april tot en met 3 oktober vliegt TUI fly rechtstreeks van Amsterdam naar Izmir, dus niet langer gecombineerd met Antalya of Dalaman.

Tours

De vluchten zijn los als ticket only beschikbaar en onderdeel van pakketreizen en Tours. Het pakketreizen en Tours aanbod naar Puglia (uitgebreid) via de nieuwe verbinding met Brindisi, en naar Montenegro zullen binnenkort beschikbaar zijn. Meer nieuws over deze bestemmingen volgt later.