TUI Holiday Homes overgenomen door OYO Vacation Homes

OYO Vacation Homes (OVH) heeft zoals begin dit jaar aangekondigd TUI Holiday Homes overgenomen van e-domizil GmbH. OYO Vacation Homes, waar Hanita van der Meer begin dit jaar aan de slag ging, zal blijven zoeken naar verdere mogelijkheden voor overnames als onderdeel van zijn strategie om zijn technologie en yield management van topniveau naar veel meer huiseigenaren en partners te brengen, innovatie te stimuleren en toptalent aan te trekken.

Dankzij deze overname kan OYO Vacation Homes zijn activiteiten in de sector van de vakantiewoningen in Europa aanzienlijk opschalen en zijn aanbod uitbreiden met meer dan 17.000 woningen. Het bedrijf wordt daarmee een top 3-speler op vier belangrijke vakantiemarkten. De TUI-vakantiehuizen passen perfect in de bestaande portefeuille van meer dan 140.000 woningen van verschillende types die op diverse locaties zijn gelegen dicht bij de natuur, zoals het strand, de bergen of bossen. Het bedrijf kan nu nog beter inspelen op de snelgroeiende vraag naar vakantiewoningen. Deze vakantieformule wordt op dit moment beschouwd als een van de veiligste manieren om een vakantie door te brengen, wat ook merkbaar is in de groeiende vraag voor volgend jaar. Veel mensen lijken vroeg te boeken om hun favoriete vakantiehuis veilig te stellen. Dankzij de grote waaier aan zoekcriteria op de website is boeken extra makkelijk. Wereldwijd biedt de vakantiehuizenbranche OYO Hotels & Homes een enorme kans in Europa, een markt die goed is voor 30-40% van het totale aanbod.

Met deze strategische aankoop versterkt OYO Vacation Homes zijn positie vooral in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Italië. Het bedrijf biedt volledig beheerde, mooie privéwoningen aan op prachtige locaties onder meerdere merken, zoals Belvilla, DanCenter, Danland en het in Duitsland gevestigde Traum-Ferienwohnungen. Met meer dan 50.000 huiseigenaren en 2,8 miljoen gasten per jaar is OVH al een grote speler op de Europese vakantiehuizenmarkt.

OYO Vacation Homes wil nr. 1 worden op de vakantiewoningenmarkt. “We volgen een solide groeistrategie die gericht is op het uitbreiden van onze aanwezigheid in Europa en het Verenigd Koninkrijk”, zegt Raj Kamal, CEO van OYO Vacation Homes. “Deze overname is een fundamentele stap in het versterken van onze positie in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Italië. Daarnaast zijn we bijzonder trots op het vertrouwen dat duizenden huiseigenaren hebben in onze capaciteiten op het gebied van management en implementatie. We gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze nieuwe huiseigenaren zich vanaf dag 1 onderdeel voelen van de OVH-familie en tevreden zijn.”

“Na de overname van de onderneming TUI Wolters van TUI AG is met de verkoop van de vakantiehuizentouroperator aan OYO Vacation Homes een zeer succesvolle transactie afgerond. Deze portefeuille van volledig beheerde vakantiewoningen en het geweldige team dat dit bedrijf beheert, betekenen een enorme verrijking voor OYO Vacation Homes. Tegelijkertijd zal e-domizil verder focussen op zijn moderne OTA-aanpak van vakantiehuizen en zal de OTA-vastgoedportefeuille worden geïntegreerd. Voortbouwend op de overeengekomen strategische partnershipovereenkomst zal zowel OYO als e-domizil zich verder concentreren op hun respectieve kerncompetenties in de snelgroeiende vakantiehuizensector”, zegt Detlev Schäferjohann, CEO van e-hoi Group

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.