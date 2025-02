TUI breidt haar aanbod uit met ‘Experiences for Locals’, een speciaal samengestelde collectie activiteiten voor mensen die op zoek zijn naar unieke belevenissen in eigen land.

De nieuwe dienst wordt als eerste gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland en is beschikbaar via TUI Musement, de divisie voor tours en activiteiten van de groep, in samenwerking met het entertainmentplatform Fever. Met deze uitbreiding zet TUI een strategische stap richting haar ambitie om een toonaangevende aanbieder van vrijetijdsactiviteiten te worden, zowel op reis als in de eigen woonomgeving.

Dagelijkse vrijetijdsactiviteiten

Sebastian Ebel, CEO van TUI Group, licht toe: “We hebben onze strategie de afgelopen maanden verfijnd en benutten de synergieën tussen onze touroperators, vliegactiviteiten en Holiday Experiences, waaronder onze eigen hotels, cruises en TUI Musement. Waar klanten ons vooral kennen van hun jaarlijkse vakanties of stedentrips, willen we nu ook hun vaste partner worden voor dagelijkse vrijetijdsactiviteiten in eigen land.”

Nieuw aanbod

Peter Krueger, Chief Strategy Officer & CEO Holiday Experiences bij TUI Group, voegt daaraan toe: “Dit nieuwe aanbod bouwt voort op onze sterke positie binnen Tours & Activities, die we al hebben in vrijwel alle belangrijke vakantie- en stadsbestemmingen. TUI Musement biedt niet alleen een breed scala aan excursies en activiteiten, maar groeit ook sterk dankzij samenwerkingen met internationale luchtvaartmaatschappijen, hotelketens en reisplatforms. Dankzij onze samenwerking met Fever kunnen we nu ook lokale ervaringen aanbieden in de woonplaatsen van onze klanten.”

Meer dan 40 steden

In meer dan 40 steden, waaronder Londen, Manchester, Berlijn en Hamburg, kunnen inwoners vanaf nu meer dan 350 activiteiten ontdekken en direct boeken via de TUI- en TUI Musement-apps en -websites. ‘Experiences for Locals’ richt zich op gezinnen, koppels en vriendengroepen en biedt mogelijkheden voor een korte getaway, een dagje uit, een bijzondere gelegenheid of simpelweg een nieuwe beleving in eigen stad. Ook voor frequente bezoekers aan steden als Londen en Berlijn vormt het aanbod een aantrekkelijk alternatief. Het aanbod is divers en afgestemd op verschillende interesses. Foodliefhebbers kunnen bijvoorbeeld genieten van een West End-, Emo- of Afrobeats-brunch of deelnemen aan een Siciliaanse kookcursus in Londen. Creatieve geesten kunnen meedoen aan neon-schilderworkshops, terwijl sportievelingen yoga kunnen beoefenen omringd door kunst in de Van Gogh Immersive Exhibition. Cultuurliefhebbers kunnen klassiekers als ‘Sleeping Beauty’ in een nieuwe interpretatie met ballet en lichteffecten ervaren.

Frequenter binnenlandse reizen

TUI speelt met dit concept in op de groeiende trend van mensen die hun buitenlandse vakanties aanvullen met frequenter binnenlands reizen en staycations. Vooral Generatie Z en Millennials geven steeds vaker de voorkeur aan ervaringen boven materiële bezittingen. Door lokaal toegankelijke en meeslepende activiteiten aan te bieden, speelt TUI in op deze veranderende wensen en stimuleert tegelijkertijd de lokale economie door bedrijven extra zichtbaarheid en ondersteuning te bieden. Dankzij de samenwerking met Fever wordt bovendien de distributie van TUI’s eigen excursies verder uitgebreid. TUI Collection-excursies en National Geographic Day Tours worden eveneens toegevoegd aan het Fever-platform. De ‘Experiences for Locals’ in Duitsland en Engeland zijn vanaf nu te boeken via de TUI- en TUI Musement-apps en -websites.