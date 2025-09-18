In het afgelopen jaar gaven klanten Travel Counsellors uitzonderlijk hoge waarderingen. Travel Counsellors Nederland behaalde een Net Promoter Score (NPS) van +91, op basis van maar liefst 10.232 beoordelingen. In België lag de score zelfs nog hoger, met een NPS van +94 uit 817 beoordelingen.

De NPS is een internationale maatstaf voor klanttevredenheid en loyaliteit. Klanten beantwoorden hierbij de vraag of zij een bedrijf zouden aanbevelen. De score loopt van -100 tot +100: hoe hoger de score, hoe sterker de loyaliteit en hoe positiever de klantbeleving.

Met deze resultaten ligt Travel Counsellors ver boven het branchegemiddelde. Uit de Nationale Benchmark Touroperators, een onderzoek van Multiscope onder 6.600 Nederlanders, blijkt dat touroperators gemiddeld een NPS van +62 behalen.

Fred van Eijk, Managing Director NL & BE, is zeer tevreden: “Al jarenlang vragen wij onze klanten of zij Travel Counsellors zouden aanbevelen. Steeds opnieuw scoren wij aanzienlijk hoger dan de branche. Dat vervult ons met trots, maar nog belangrijker: het bevestigt dat service en het verzorgen van de beste reis voor onze klanten altijd onze hoogste prioriteit zijn.”