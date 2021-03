Vacansoleil: verkoop eigen campings, focus op to-activiteiten

Vacansoleil verkoopt haar eigen campings en gaat zich focussen op touroperating-activiteiten. Het bedrijf laat weten dat het als touroperator van campingvakanties denkt de omzet te kunnen verhogen tot € 300 miljoen waarvoor het bedrijf haar aanbod van campings wil verhogen tot 1.000. De verdiensten wil Vacansoleil halen uit commissies en het zelf afnemen van plaatsen die worden aangeboden met eigen gastheren en – vrouwen, zo schrijft het Financieel Dagblad.

De verkoop van de vijf eigen campings van Vacansoleil (in Frankrijk en Luxemburg) is niet verbazingwekkend, aangezien er volgens het Financieel Dagblad uit de laatste beschikbare jaarcijfers (van 2017/2018, red.) blijkt dat er een nettoverlies van € 1,2 miljoen werd geleden op € 15,6 miljoen omzet. Jan Willem Verschoor (CEO Vacansoleil) liet aan de krant weten dat de verkoop van de campings ‘enkele tientallen miljoenen’ oplevert.

Vacansoleil stopte ruim vijf jaar geleden stuk voor stuk de samenwerkingen met de retail. Destijds liet het bedrijf over het stopzetten van samenwerkingen met retail partijen weten: ‘Omdat we ons meer willen richten op de internationalisering van het bedrijf. Dat is ook de reden waarom Vacansoleil de overeenkomst met de zelfstandige reisbureaus en ZRA’s beëindigt. Marcel: Veel mensen weten niet dat wij een Europees bedrijf zijn en erg hard groeien. Wegens capaciteitsgebrek hebben we onze strategie aangepast en gaan we weer terug naar onze basis, de direct seller. We willen in andere landen net zo groot worden als in Nederland.’ Vacansoleil is op dit moment actief in dertien Europese landen, waarvan Nederland de belangrijkste markt is.

