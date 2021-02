Vakantiebeurs wordt voor één keer online event

De Vakantiebeurs die op de agenda staat voor april 2021 wordt een online event, want een fysieke Vakantiebeurs in april is gezien de maatregelen en internationale reisrestricties rondom het coronavirus niet mogelijk. Dat heeft de organisatie laten weten. Tot vorige week was het voor veel partijen nog totaal onduidelijk wat de plannen waren voor de april-editie.

“Online gaan we een heel leuk evenement neerzetten”, zegt Thecla Amoureus van de Vakantiebeurs. “Voorpret is een belangrijk onderdeel van je vakantie. Om mensen dat stukje voorpret al te laten beleven, plannen we in het voorjaar een interactieve online show waarbij het thema vakantie echt ‘gevierd’ wordt. Door weg te dromen, geïnspireerd te raken, mee te doen en zelfs te proeven, willen we dit jaar samen met partners uit de reisbranche de vakantiebeleving in huis brengen”.

De Jaarbeurs, die als eerste evenementenlocatie in Nederland het KIWA-keurmerk als veilige locatie ontving, is feitelijk klaar voor het laten plaatsvinden van veilige events. Maar het coronavirus heeft de wereld, en zeker ook de reissector, nog teveel in zijn greep. Hierdoor is het niet mogelijk is om begin april het ruime aanbod van nationale en internationale touroperators, landenbureaus en reisorganisaties fysiek samen te brengen.

Per 1 februari heeft Thecla Amoureus de leiding over het team van de Vakantiebeurs overgenomen. Zij werkt nauw samen met Arjen van der Linden en Tineke Tees om het online evenement en de volgende edities van de Vakantiebeurs en het Travel Congress op te zetten. Amoureus is geen onbekende in de reisbranche. Zij brengt 30 jaar ervaring mee naar de Vakantiebeurs, zowel aan de inkoop- als verkoopzijde. Het laatste jaar was ze werkzaam als Directeur Franchise bij The Travel Club, waar zij crisismanager was gedurende het coronajaar 2020 en de communicatie verzorgde richting zelfstandige reisondernemers.

“Ik geloof dat reizen je leven verrijken en je blik verruimen. Als Vakantiebeurs spelen we een geweldige rol in het inspireren van mensen en het bij elkaar brengen van consumenten en de reissector. Ik heb er heel veel zin in om, fysiek en online, mensen op de mooiste ideeën te brengen om op pad te gaan zodra het weer kan”, motiveert Amoureus haar ambities. Commercieel directeur van Jaarbeurs Peter van der Veer is blij met haar komst: “Thecla heeft een schat aan ervaring en kent de reisbranche als geen ander. Met haar kunnen we de ambities van Vakantiebeurs onverminderd waar blijven maken”.

De volgende editie van Vakantiebeurs staat gepland in januari 2022.

