Op zaterdag 18 oktober vindt in Overasselt een bijzondere vakantiebeurs plaats, georganiseerd door VvKR-lid en reisondernemer Flip Stoltenborgh van Merapi Reizen. Waar hij voorheen bijeenkomsten organiseerde met alleen zijn eigen reisorganisatie, kiest hij er dit jaar bewust voor om samen met 24 andere kleinschalige reisorganisaties de krachten te bundelen. De beurs is geopend van 11:00 tot 17:00 uur en biedt bezoekers de kans om rechtstreeks in contact te komen met gepassioneerde reisondernemers.

Samen sterker

Flip gelooft in de kracht van samenwerking en ziet kleinschalige, regionale vakantiebeurzen als een waardevolle aanvulling op het bestaande aanbod.

“Door samen met collega’s op te treden, laten we zien hoe divers en inspirerend het aanbod van kleinschalige reisorganisaties is. Je ontmoet hier geen grote touroperators met standaardpakketten, maar bevlogen ondernemers die maatwerkreizen aanbieden en hun verhalen graag persoonlijk met bezoekers delen,” aldus Stoltenborgh.

Beleving en inspiratie

De beurs richt zich op reizigers die méér willen dan zon, zee en strand. Of het nu gaat om een avontuurlijke rondreis, een natuur- of wandelvakantie, of een culturele ontdekkingsreis: de deelnemende reisorganisaties nemen bezoekers mee in hun passie en kennis van bestemmingen wereldwijd. “We merken dat steeds meer mensen op zoek zijn naar reizen met beleving,” vervolgt Stoltenborgh. “Tijdens deze beurs kunnen bezoekers ideeën opdoen, vragen stellen en zich laten inspireren door de persoonlijke ervaringen van de ondernemers zelf.

De vakantiebeurs vindt plaats op zaterdag 18 oktober in het Verenigingsgebouw te Overasselt en is geopend van 11:00 tot 17:00 uur. Toegang is gratis.