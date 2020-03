Van der Hoeven: “We hebben totaal geen zicht op de situatie”

“Vorige week was ik nog heerlijk aan het skiën en we dachten allemaal wel dat het wel mee zou vallen. Sinds ik zaterdagmiddag ben teruggekeerd en alles is geëscaleerd realiseer je je pas hoe mega groot deze crisis is”, laat Leo van der Hoeven (voorzitter ITAC en directeur/eigenaar Reisburo Apollo) weten aan TravelPro.

Van der Hoeven: “Het is een onwerkelijke situatie met reisbureaus die de deur dichtgooien. We krijgen enorm veel telefoontjes, maar ook nog steeds mensen die met vragen binnenlopen. Ik vind het belangrijk dat we er voor die mensen zijn. Het bizarre aan de hele situatie is dat deze per uur verandert. Een paar dagen geleden zou ik nooit werktijdverkorting hebben aangevraagd, maar we hebben vorige week -93% gedraaid. Dan word je toch gedwongen om het wel aan te vragen om een stukje inkomsten te verzekeren.”

Werktijdverkorting

“We hebben totaal geen zicht op de situatie. Ik probeer al de hele dag het aanvraagformulier voor de werktijdverkorting te downloaden, maar ik kom niet eens op de site. Ik kan alleen maar mijn hoop uitspreken dat de situatie half mei wat gezonder is. Eind mei krijgt natuurlijk iedereen vakantiegeld en ik ben ook van mening dat mensen liever praten over uitstel en omboeken dan annuleren. Juist in deze situatie zullen mensen behoefte hebben om te genieten van een vakantie.”

Template

“Ik vind de ‘Corona-voucher’ een fantastisch initiatief, maar wat ik dolgraag zou willen hebben is een template waar we alleen de gegevens op hoeven in te vullen. Op dit moment bestaat onze werkdag vooral uit het beantwoorden van vragen van klanten. Het reisbureau is gewoon open en we zien dat er ook mensen langskomen die geen klant bij ons zijn, puur om ons toch even sterkte wensen. Er is ongelooflijk veel begrip voor de hele situatie. Het enige wat ik hoop is dat we als reisagenten gebruikmaken van deze situatie om nogmaals aan te geven waarom het zo belangrijk is om bij een reisagent te boeken.”

