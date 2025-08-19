Van SEO naar GEO: inzichten van Red Online Marketing en Google

Ook dit jaar houdt Red Online Marketing een evenement op het hoofdkantoor van Google in Amsterdam. TRAVELNEXT is aanwezig om alles te horen over de rol van AI, de toekomst van digitale marketing en de ontwikkelingen van Google en Red Online Marketing.

De reisbranche ondergaat een snelle transformatie, gedreven door technologische innovaties en veranderend consumentengedrag. Hoe kunnen Nederlandse reisprofessionals succesvol navigeren in deze dynamische omgeving? Renske Swarts (Brand & Strategy Manager bij Red Online Marketing geeft meer inzicht. AI speelt nu al een significante rol in de customer journey van reizigers, soms zelfs buiten de directe invloed van traditionele reisorganisaties om. Een treffend voorbeeld is het boeken van een complete reis met behulp van Google Gemini. De tool kan helpen op het gebied van Inspiratie en planning: Gemini reisplannen aanpassen op basis van voorkeuren, zoals een focus op natuurparken en voldoende tijd voor activiteiten zoals wandelen of mountainbiken. Hotelkeuze: de AI-tool kan hotels selecteren op basis van filters (bijvoorbeeld zwembad, vier sterren of hoger, loopafstand in steden) en gerichte adviezen geven per bestemming. Vluchtboeking: Gemini biedt inzicht in vluchtprijzen (historische en verwachte trends), vergelijkt aanbieders en toont details zoals vluchtduur, overstappen en bagage-opties. Gedetailleerde reisplannen: de tool kan uitgebreide roadbooks genereren, inclusief dag-tot-dag planning en praktische informatie.

