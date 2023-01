Video & foto’s 25-jarig jubileum Silverjet Vakanties

Deel dit artikel

Silverjet Vakanties vierde de afgelopen dagen haar 25-jarig jubileum in Paleis Het Loo (Apeldoorn). Gisteravond kwamen er bijna 200 reis(relaties) naar de viering, afgelopen weekend 440 beste klanten en gisteren en vandaag per dag 110 reisagenten.

“25 jaar, met ups en downs, maar dat zal iedereen wel meemaken die een bedrijf begonnen is en niet in de laatste plaats door covid. In 2020 vielen wij 85% terug in omzet, dus dat was wel iets om natte handjes van te krijgen”, aldus oprichter/eigenaar Rob Bremer tijdens een toespraak.

De viering van het 25-jarig jubileum was een ware reünie, waarbij de (reis)relaties een rondleiding kregen door het nog niet officieel geopende en gerenoveerde Paleis Het Loo.

“In de pandemie waren we financieel sterk genoeg. We waren niet afhankelijk van banken. Ze hebben één keer gebeld of alles goed ging en dat ging het. We waren allicht ook de eerste touroperator die de reisbureaus en consumenten terugbetaalden. Wij blijven onze focus houden op onze high-end klanten. Alles kan, maar je moet er wel voor betalen. We care 24/7 en dat gaat heel ver”, aldus Bremer, die er zeker van is dat vliegvakanties voorlopig nog wel top of mind blijven.

Bij Silverjet Vakanties werken in Nederland 36 medewerk(st)ers en in België 14 medewerk(st)ers. “Allemaal kanjers van mensen die ongelooflijk gemotiveerd proberen het allerbeste te leveren. Daar ben ik trots op en heel blij mee.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.637163655077341&type=3

Author Arjen Lutgendorff