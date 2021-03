Video – ‘Jammer dat vakantie niet op politieke agenda’s staat’

Arjan Kers (CEO TUI Nederland), Coby van Dongen (de Jong Intra Vakanties), Mohsin Amdaouech (reis community #Nietnadenkengewoondoen) en Tom van Apeldoorn (uitgever TravelPro en TravMagazine) van de Partij voor de Vakantie hebben vandaag een vakantiecheque overhandigd aan Dirk Jan Nieuwenhuis (Buitenlandse Zaken). ‘We hebben elf miljoen mensen bereikt en de behoefte aan vakantie groeit, maar jammer genoeg staat vakantie bij geen enkele politieke partij op de agenda.’

Kers liet Nieuwenhuis weten dat de reissector op zoek is naar een stip op de horizon. ‘We hebben als reissector perspectief nodig, we hebben er hard voor gevochten, ik denk dat we er klaar voor zijn, zowel de reisbureaus, de reisadviseurs als de touroperators, ook de airlines, om veilig en verantwoorde vakanties aan te bieden, dus ja, we hopen dat je ons zo snel mogelijk goed nieuws kan geven.’

Nieuwenhuis liet weten heel goed te begrijpen in welke situatie de reisbranche zit. ‘We hebben heel regelmatig contact et elkaar. We zitten in een mondiale pandemie die ook voor Nederland en alle vakantiebestemmingen gevolgen heeft. Ik hoop echt, en dat is ook waar we voor aan het werken zijn samen met andere departementen, dat we deze zomer weer wat meer bewegingsvrijheid krijgen. De sector heeft het verdiend door verantwoordelijk te zijn in de hele periode van Covid door niet reizen te organiseren naar oranje gebieden. Ik hoop van harte dat we een datum kunnen invullen in de komende weken. Daarvoor is het nu nog iets te vroeg, maar ik wil graag samen met jullie werken aan verantwoord en veilig op reis kunnen.’

Nog geen week geleden werd de virtuele Partij voor de Vakantie opgericht met als één van de belangrijkste punten in het verkiezingsprogramma de oproep aan het kabinet om de Nederlandse reiziger duidelijkheid te geven wanneer we weer op vakantie kunnen. Kers liet vandaag aan TravelPro weten zeer tevreden terug te kijken op het initiatief. We hebben een bereik van elf miljoen gehad. Dat is mega. De behoefte aan vakantie begint met de dag groter te worden.’

