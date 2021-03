[…] Stem op Partij voor de Vakantie! […]

Vakantie doet een mens goed, je wordt er blij van. Zeker na een heel jaar coronabeperkingen, snakken we ernaar om weer op vakantie te kunnen. Om te genieten van zon, zee en strand, te ontspannen en weer helemaal op te laden. Reizen opent je wereld en verruimt je blik. Uit recent onderzoek van Gfk in opdracht van de ANVR blijkt dat 84% van de ondervraagden deze zomer op vakantie wil als dit weer kan. Maar wanneer we weer kunnen reizen is op dit moment nog onzeker en het onderwerp staat niet bovenaan op de politieke agenda. Geen enkele politieke partij heeft vakantie in het verkiezingsprogramma opgenomen. Maar daar brengt TUI verandering in. Vandaag start de reisorganisatie de virtuele Partij voor de Vakantie, voor die belangrijke stip op de vakantiehorizon.

Arjan Kers, lijsttrekker van Partij voor de Vakantie en general manager van TUI Nederland: “Mensen willen vooruit kijken en zich kunnen verheugen op een vakantie. Alleen al de voorpret zorgt voor veel plezier en ontspanning en dat is meer dan welkom in deze moeilijke tijd. Met de Partij voor de Vakantie roepen wij het kabinet op een symbolische manier op om de Nederlandse reiziger weer vooruitzicht te bieden. Samen wij de Nederlander zicht op vakantie geven. De reisbranche is er klaar voor om deze zomer mensen op een veilige en verantwoorde manier te laten reizen.”

Verkiezingsprogramma

Belangrijkste punt in het verkiezingsprogramma is de oproep aan het kabinet om de Nederlandse reiziger duidelijkheid te geven wanneer we weer op vakantie kunnen. Er is een stip op de horizon nodig. De reisorganisaties en reisbureaus zijn er klaar voor om deze zomer mensen een fijne, verantwoorde én veilige vakantie te bezorgen. Dat dit mogelijk is, is vorige zomer gebleken met verplicht testen en strikte maatregelen tijdens de reis en het verblijf. De Partij voor de Vakantie (PvdV) roept het kabinet dan ook op om voortvarend door te gaan met vaccineren en nog veel meer in te zetten op (snel)testen. Daarnaast wil de partij een eind maken aan de wirwar van reisadviezen. De PvdV pleit voor een eenduidig Europees reisadvies en heldere communicatie naar reizigers over de maatregelen tijdens de reis en op de bestemmingen.

Kieslijst

De partij kan op brede steun rekenen. Naast ‘lijsttrekker’ Arjan Kers staan nog meer prominenten uit de reiswereld op de symbolische kieslijst. Ook doorgewinterde en bekende reisfanaten steunen het initiatief en sloten zich aan. De volledige lijst is onderaan te vinden.

Stemmen

Het online stembureau van de Partij voor de Vakantie is inmiddels geopend; via de social media-kanalen van TUI kunnen vakantieliefhebbers hun stem uitbrengen. Alle stemmen zullen volgende week aangeboden worden aan Stef Blok, Minister van Buitenlandse Zaken. Samen met een reischeque waarmee de minister, net als hopelijk alle Partij voor de Vakantie-stemmers, deze zomer kan gaan genieten van een fijne vakantie.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.