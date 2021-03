Dinsdagochtend werd de Partij voor de Vakantie gelanceerd. Een initiatief van TUI om op een ludieke manier het kabinet op te roepen om de Nederlandse reiziger duidelijkheid te geven wanneer we weer op vakantie kunnen. Op de symbolische kieslijst staan meerdere prominenten uit de reiswereld, onder wie Coby van Dongen (commercieel directeur de Jong Intra Vakanties).

“Ik doe mee omdat ik de PvdV een super initiatief vind. Het is een initiatief voor de branche om de klant een stip op de horizon te bieden. Ik was gelijk enthousiast toen ik werd gebeld om mee te doen en waarder het enorm dat de marktleider de hele branche erbij betrekt. Daarnaast sta ik volledig achter het verkiezingsprogramma”, laat Van Dongen weten aan TravelPro.

Perspectief

Van Dongen: “We moeten een stip op de horizon hebben, want het ontbreekt nu gewoon aan perspectief. Iedereen vraagt zich af wanneer we weer kunnen reizen. In Engeland zijn er duidelijke uitspraken gedaan over het reizen, waardoor er daar weer flink werd geboekt. Ook kan de klant niks met die wirwar aan verschillende reisadviezen, eenduidige reisadviezen zijn keihard nodig. Daarnaast kan ik niet wachten tot we sneller gaan vaccineren en testen. Deze week zit onze branche exact een jaar op slot, met een kleine adempauze in de zomer voor een handjevol bestemmingen. We hebben als reisbranche flexibele voorwaarden voor de klant in het leven geroepen, om de klant het gevoel te geven onbezorgd te kunnen boeken. We werken ergens naartoe, dus er moet iets gebeuren.”

Wakker schudden

Deze actie is volgens Van Dongen zowel bedoeld om het kabinet wakker te schudden als de consument op de hoogte te brengen. “We gaan de stemmen op een ludieke manier aan Stef Blok (Minister van Buitenlandse Zaken) aanbieden, maar we kunnen tegelijkertijd onze achterban informeren. Op die manier komt er wat los bij consumenten. De recente onderzoeken geven aan dat een enorm hoog percentage van de Nederlanders op vakantie wil.”

