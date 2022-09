Vliegbelasting stijgt in 2023 naar €26,43 per passagier

Het tarief van de vliegbelasting wordt vanaf 1 januari 2023 verhoogd met € 18,48. Het tarief gaat dan omhoog van € 7,95 naar € 26,43 per passagier die vanuit Nederland vertrekt. De verhoging van vliegbelasting is onderdeel van het Belastingplan in de Miljoenennota, zo laat de ANVR weten.

De verhoging is begin dit jaar reeds aangekondigd en opgenomen in het regeerakkoord. Het kabinet wil zo het verschil tussen de prijs van een vliegticket en een treinticket kleiner maken. De heffing is dus bekend, voorzien en kan in de ticketprijs worden opgenomen.

ANVR: “Wij hebben de airlines hier inmiddels op gewezen en daarbij gemeld dat naheffen van de tax voor agenten bij reeds uitgegeven tickets niet uitvoerbaar is. Voor zover tickets nog niet zijn uitgegeven, kan de tax bij pakketreizen met vertrek ná 1 januari nu nog worden doorgevoerd; art. 5.4 van de Reisvoorwaarden heeft hiertoe de mogelijk (tot 20 dagen voor vertrek en max. 8%). Deze verhoging van de reissom geeft de klant geen recht op kosteloze annulering. De heffing wordt afgerekend via de taxboxen in het ticket. Dit wordt in de reserveringssystemen aangepast en de agent hoeft hiervoor niks te doen.”