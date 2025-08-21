Vanaf 1 januari 2026 verhoogt de overheid de vliegbelasting met 2,9%. Het huidige tarief van € 29,40 gaat daardoor omhoog naar € 30,25, zo blijkt uit berekeningen van de ANVR.

De vliegbelasting wordt ieder jaar aangepast aan de prijsontwikkeling volgens een vaste formule. Nu de benodigde cijfers definitief zijn vastgesteld, kan de verhoging worden berekend. Walter Schut licht toe: “De ANVR maakt dit bedrag nu al bekend, zodat luchtvaartmaatschappijen het kunnen meenemen bij het bepalen van hun tarieven voor 2026. Zo voorkomen we dat klanten en reisorganisatoren achteraf met naheffingen worden geconfronteerd, zoals in het verleden wel eens is gebeurd.”

Veel te laat

De verhoging maakt deel uit van het Belastingplan, dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd en later door de Tweede Kamer moet worden goedgekeurd. Officiële publicatie volgt meestal pas in december, terwijl de belasting dan al in januari geldt. “Voor luchtvaartmaatschappijen is dat natuurlijk veel te laat. Met deze vroegtijdige berekening helpen we ze een handje,” aldus Schut.

Vliegtaks

Voor 2027 heeft het (demissionaire) kabinet plannen om de vliegbelasting op langeafstandsvluchten fors te verhogen. Dit moet circa € 248 miljoen extra opleveren. Voor verre vluchten betekent dit, afhankelijk van de gekozen variant, een stijging van € 50 tot € 70 per ticket of zelfs meer. De ANVR spreekt zich uit tegen deze plannen. De verwachting is dat de vliegtaks opnieuw onderwerp van gesprek zal zijn bij de formatie na de verkiezingen in oktober 2025.