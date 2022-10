Voor KLM is de maat vol: ‘Schiphol biedt geen enkel perspectief’

“De dienstverlening van Schiphol en daarmee voor onze klanten, is hiermee al te lang ondermaats. Dit schaadt KLM en staat in schril contrast met de verhoging van de kosten voor het gebruik van Schiphol, oplopend tot 37 procent in de komende jaren. Bovendien gooien we een zorgvuldig opgebouwde reputatie te grabbel en bedraagt de schade voor KLM inmiddels meer dan 100 miljoen euro.”