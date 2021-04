Wat een klap!

D-reizen failliet, ik verwachtte het wel. Maar toch, zolang er leven was, leek er hoop. Maar nu is het definitief, d-reizen bestaat niet meer.

Allereerst denk ik aan de ruim 1.000 werknemers die vandaag vol goede moed naar de winkel vertrokken en die nu aangeslagen weer naar huis gaan. Een drama voor hen en hun naasten.

Hoe het zo ver kon komen? Dat is een vraag die velen bezighoudt.

In de media heeft men het over het te laat komen van het Voucherfonds. Ik ben het daar niet mee eens.

Het Voucherfonds voorzag op geen enkele manier in de redding van een retail-partij. Wellicht had daar bij de totstandkoming van het fonds meer aandacht voor moeten zijn, dat is onduidelijk. Was die ruimte er wel? En EZ was geen gemakkelijke onderhandelingspartner.

Het Voucherfonds is eigenlijk opgericht om de schade die ontstaat door de Covid-crisis voor de overheid te beperken. U denkt nu: de overheid?

Inderdaad, de overheid. Want als de SGR de claims niet meer aan zou kunnen, dan moet volgens Europees recht de overheid de rekening betalen.

Laten we eerlijk zijn met elkaar, de overheid laat de branche in de kou staan als het over branche-specifieke steun gaat. En zeker de reis-retail, die al een jaar voor niks werkt. Daar is niet naar omgekeken.

De crisis duurt maar voort. Op dit moment kan ik mij voorstellen dat verschillende touroperators met angst en beven de toekomst tegemoet zien. Voor een aantal van hen was d-reizen het belangrijkste verkoopkanaal. Nu is dat weg. Volgt er nu een kaalslag, een implosie?

Hopelijk krijgen onze voormannen vandaag de kans om het bovenstaande een keer heel duidelijk te maken in de media.

De ABN is ooit gered door de staat. D-reizen is geen systeembank, maar wel een systeembedrijf binnen de reiswereld. Zou de Wouter van vandaag hetzelfde doen als de Wouter tijdens de bankencrisis? Een Koolmees en een Bos, dat moet toch samengaan.

De komende dagen gaan we ons weer ergeren aan de onzin op radio en TV. Kennis over onze industrie is er nauwelijks.

Mijn advies: laat je niet gek maken, houd elkaar vast en blijf praten met elkaar.

