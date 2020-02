Zesdelige documentaire ‘De Amazone’ vanaf 23 februari op NPO 2

Beelden van het brandende bos gingen afgelopen zomer de wereld over. Het leidde internationaal tot woede en verontwaardiging. Maar het regenwoud wordt al veel langer bedreigd. In de zesdelige documentaireserie ‘De Amazone’ reist Sandra Korstjens, Latijns-Amerika correspondent voor onder andere RTL Nieuws, kriskras door dit unieke gebied. Van de goudzoekers in Suriname tot de sojaboeren in Brazilië en van de oorspronkelijke bewoners van Ecuador tot illegale cocaplukkers in Colombia. Ze tekent hun verhalen op, luistert naar de bedreigingen en gaat op zoek naar de kansen die het bos biedt. ‘De Amazone’ is vanaf 23 februari elke zondag om 20.35 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2.

Sandra Korstjens: “Doordat het gebied zo groot en ondoordringbaar is, weten we eigenlijk niet goed wat zich precies afspeelt in de Amazone. Terwijl het grote gevolgen heeft voor de rest van de wereld. In de serie kom ik op plekken die letterlijk en figuurlijk mijlenver van ons verwijderd zijn. Ik spreek met bewoners wiens leven onder druk staat door de verwoesting van het bos, maar zeker ook met de mensen die van het bos profiteren en overleven dankzij de rijkdom aan grondstoffen. Hun verhaal is belangrijk om te begrijpen waarom zij doen wat ze doen. Dat is volgens mij de enige manier om uiteindelijk oplossingen te bedenken.”

In de eerste aflevering ziet Sandra in Brazilië hoe in vijf minuten een boom wordt omgezaagd, tot groot genoegen van een houthandelaar. Hout is hier volgens hem de enige bron van inkomsten, dus legaal of illegaal, de kap gaat door. Terwijl Sandra zich verbaast over het feit dat de enorme boom maar 100 euro oplevert, licht een van de houtkappers toe: “Het leven in de jungle is zwaar. Wij hebben nooit leren lezen of schrijven. Dit is het enige wat we kunnen doen om te voorkomen dat onze kinderen omkomen van de honger.”

In de tweede aflevering zoekt Sandra de Waorani op, een inheems volk dat diep in de Ecuadoraanse jungle woont. Jaren geleden veroorzaakte Texaco een gigantische milieuramp en zaaide dood en verderf bij een naburig volk. Nu wil de overheid olie gaan boren in het leefgebied van de Waorani, maar zij pikken dat niet zomaar. Sandra zoekt ze op en leeft met ze mee terwijl ze wachten op de uitspraak van de rechter die zal beslissen of het bos plaats moet maken voor olieputten en boortorens of niet.

De volgorde van de zes afleveringen is als volgt:

23 februari – Brazilië : ‘Jungle inferno’

1 maart – Ecuador: ‘Heilige olie’

8 maart – Suriname: ‘Goudkoorts’

15 maart – Brazilië: ‘Weg met het bos’

22 maart – Colombia: ‘De boswachters’

29 maart – Peru: ‘Paradise lost’

Vanaf 23 februari zijn alle afleveringen vooruit te kijken op NPO Start Plus. ‘De Amazone’ is een co-productie van De Haaien en BNNVARA naar idee van Adelheid Kapteijn (die ook de research doet).

