“Zorg voor een hipster, hacker en hustler”

Airtrotter heeft begin dit jaar de Vakantie Award Startup of the Year gewonnen. De softwareontwikkelaar heeft een platform ontwikkeld waarmee reisorganisaties heel eenvoudig, maar vooral ook heel snel, een compleet reisprogramma kunnen samenstellen en boeken. TRAVELNEXT gaat in gesprek met Stefan Dammers (CEO en Co-founder Airtrotter).

Kan je vertellen wat Airtrotter precies doet en hoe het idee is ontstaan?

“Airtrotter is een reisplanner die talloze systemen (API’s) combineert in één reisplanner. Een one-stop-shop met real-time beschikbaarheden en prijzen. Dit alles is volledig geautomatiseerd en met één druk op de knop boekbaar; waarmee reisorganisaties hun assortiment direct kunnen vergroten en hun bedrijfsprocessen kunnen optimaliseren en automatiseren. Wat resulteert in sneller kunnen communiceren met de klant waarbij conversies vele malen hoger liggen met goedkopere inkoopprijzen. Het bedrijf is begonnen als B2C propositie in 2017. Waarbij ik tijdens het boeken van een rondreis door Japan talloze verschillende tabbladen open had staan en hierbij tegen het probleem aanliep dat ik door de bomen het bos niet meer zag. Het idee is ontstaan om al deze verschillende systemen (suppliers) te koppelen in één overzichtelijke reisplanner. Tijdens de coronapandemie bleek er vanuit de reisbranche de behoefte om onze techniek te gebruiken om, door een ‘whitelabel’-structuur, vanuit naam en branding van de reisorganisatie zelf pakketten te gaan verkopen. Hierdoor hebben wij een pivot gedaan van B2C naar B2B en heeft onze CTO, André Gerritsen, de techniek volledig omgebouwd. Waarbij wij verschillende whitelabels uitgeven, waarmee de reisorganisatie zelf reizen met onze techniek verkoopt aan de eindgebruiker.”

Wat maakt Airtrotter uniek voor de reisindustrie?

“Airtrotter is uniek vanwege de innovatie die wij bieden, namelijk de one-stop-shop in combinatie met dynamische prijzen en automatisering. Het unieke zit ‘m in de gebruikerservaring en de snelheden. Binnen letterlijk twee seconden staat er een reisplan van vijftien verschillende bestemmingen klaar (rondreis) inclusief alle accommodaties, vluchten, autohuur, excursies en meer. En dat op basis van real-time beschikbaarheid en prijzen, die nog totaal aanpasbaar zijn. Daarnaast zijn wij als team zeer flexibel en schakelen we snel om de behoefte van onze B2B-klant te vervullen. Onze producten worden ontwikkeld samen met onze aandeelhouders, klanten en prospects. Een vorm van co-creatie. Om op deze manier de beste ervaring te bieden aan de eindgebruiker.”

