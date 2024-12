Een jaar vol evenementen, studiereizen en mooie momenten in de reisbranche ligt achter ons, en wat een reis is het geweest! Traditiegetrouw blikken we dan ook nog één keer terug naar 2024 met onze video’s.

Januari

Travelpro sprak op de Vakantiebeurs met Gunay Uslu, die op zojuist was begonnen als CEO van Corendon.

Sinds 1 januari 2024 is Susan Vrolijk de nieuwe Regional Manager Europe bij Curacao Tourist Board en nam daarbij de rol over van Muryad de Bruin. Travelpro ging destijds met Susan en Muryad in gesprek.

Travelpro’s Sharon Evers ging begin dit jaar met de Eurostar, NS International én Sunair Vakanties naar Parijs én Londen. Marja Bouwmeester (Sunair Vakanties) en Caroline Bik (NS International) vertellen hoe het eraan toeging.

Uiteraard mag het Reisgala ook niet ontbreken aan het begin van het jaar. Het gala vond plaats in Hart van Holland in Nijkerk en uiteraard zijn de Nederlandse Vakantie Awards 2024 daar ook uitgereikt.

Februari

TUI ging in februari met 189 ambassadeurs naar Fins Lapland. Ivalo wordt steeds populairder, dus voor TUI dé reden om vanaf de winter direct te vliegen op deze bestemming. Op deze 14 februari mag een valentijnsboodschap van Arjan Kers ook niet ontbreken: “Heel veel liefde vanuit het fantastische Ivalo voor alle reisondernemers.

Namibië staat bekend om haar rode duinen, eindeloze vlaktes, ongerepte natuur en vriendelijke bevolking, maar ook om haar wild life. Travelpro verloor haar hart in februari aan het Afrikaanse land.

Maart

De zesde TravDay vond plaats in maart dit jaar en had een primeur: het TRAVELNEXT Kennistheater. Sprekers van Red Online Marketing, Google, BUas (Breda), weflycheap en CM.com lieten hun licht schijnen over de technologische ontwikkelingen van de toekomst en de praktische toepassing daarvan in de reiswereld.

Start spreadin’ the news, I’m leavin’ today… want we gingen in maart met Sunair Vakanties naar New York City. Paspoort? Check! ESTA? Check! The City That Never Sleeps, here we come!

April

De geboorteplaats van godenkoning Zeus, ’s wereld beter olijfolie en honing, het mythische wezen Minotaurus in het labyrint van Knossos en… Friet van Piet! Geen ander Grieks eiland is zo populair onder Nederlanders als Kreta. We gingen in april met Corendon mee naar dit mooie eiland.

Mei

Wat is er nieuw in Europa-Park? Travelpro bezocht in mei het park, gelegen in het Zwarte Woud en sprak er met Henk Groenen, die verantwoordelijk is voor de marketing, communicatie en sales van Europa-Park in de Benelux.

Nederland heeft de Vakantiebeurs, Duitsland heeft de ITB en Engeland de WTM, maar iedereen die Zuid-Afrika en haar buurlanden verkoopt, wil bij Africa’s Travel Indaba aanwezig zijn. Op uitnodiging van South Africa Tourism trok Travelpro voor de 44ste editie van het evenement naar Durban.

Juni

Hoe ziet de de A320neo’s long-range er van binnen uit? En wat kan je verwachten bij deze Amerikaanse airline die Schiphol verbindt met New York City (JFK) en Boston? Travelpro kreeg in juni een kijkje bij JetBlue.

Ruim 200 gasten hebben de afscheidsreceptie van Frank Oostdam, die zeventien jaar ANVR-directeur is geweest, in juni bezocht in Kasteel Hooge Vuursche in Baarn. Kijk hier de speeches terug van Steven van der Heijden, Arjan Kers, Walter Schut, Jacqueline Berkelaar, Dirk Jan Nieuwenhuis en Arjen van Hijum.

Juli

Wat kan je van de vakantiebestemming Albanië verwachten? Chantal van der Meer en Vera Schilder van het salesteam van TUI Nederland, en Ali Chhaib van TUI Experiences, vertellen meer over de verschillende mogelijkheden.

Wie denkt aan Sunny Beach in Bulgarije, denkt misschien aan feestende jongeren. Maar dat de bestemming nog veel meer te bieden heeft werd deze week duidelijk tijdens de studiereis van TUI. Travelpro was in juli mee om verslag te doen.

September

Korte impressie van de Men Only 2024 die dit jaar naar Georgië ging. Deze avontuurlijke tocht startte in het hart van Tbilisi waar de mannen met Transavia naartoe vlogen.

Oktober

De zevende editie van TravDay, die op 8 oktober in De Rijtuigenloods in Amersfoort werd gehouden, is misschien wel de allerbeste TravDay ooit. Daarover waren zowel bezoekers als exposanten het roerend eens.

November

Voormalig ANVR directeur,Frank Oostdam heeft in de afgelopen 17 jaar uitzonderlijk veel gedaan en betekend voor de reisbranche, en ontvingdaarvoor in alle vroegte een Koninklijke onderscheiding op Schiphol, in het bijzijn van veel branchegenoten, die onderweg zijn naar het jaarlijkse ANVR congres dat dit jaar in Oman plaatsvindt. Hij mag zich nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

December

Geen video in december, maar wel de beste wensen voor 2025!